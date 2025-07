Drasztikus lépésre készül a kormányhivatal a CATL ügyében

A portál információi szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azt kezdeményezte a bíróságnál, hogy zárja ki azokat a szakvéleményeket, amelyek hiányosnak és jogszerűtlennek ítélték a Debrecenben épülő CATL-gyár hatósági engedélyét. A kormányhivatal álláspontja szerint a szakértők nem voltak képesek objektíven mérlegelni a bizonyítékokat, figyelmen kívül hagyták a tényeket, és nem vizsgálták meg az összes iratanyagot, ami előítéletes véleményhez vezetett.

A bíróság tavaly azért kérte fel a szakértőket, hogy megállapítsák a CATL-üzem által befolyásolt terület méretét, ami alapján eldönthető, jogosultak-e a helyiek perelni a szerintük hiányos engedély miatt. A civileknek ugyanis csak akkor van joguk pert indítani, ha bizonyítani tudják, hogy a hatásterületen belül élnek.

Hiányos engedély

Az idén márciusban elkészült két szakvélemény szerint a gyár jelenlegi engedélye számos ponton hiányos. A dokumentumok megállapították, hogy bár a levegőtisztaság szempontjából megfelelő az engedély, a vízhasználattal, zajszennyezéssel, valamint a környék vízháztartására és élővilágára gyakorolt hatásokkal kapcsolatban nem ad kielégítő válaszokat.

A CATL debreceni üzemének története 2022 nyarán kezdődött, amikor bejelentették a 3000 milliárd forintos beruházást, amely Magyarország történetének legnagyobb projektje. Az első, körülbelül 1000 milliárd forintos gyárrész átadását eredetileg 2025-re tervezték, de ez akár 2026-ra is csúszhat. A gyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a kormányhivatal 2023 februárjában adta ki, majd később módosította. Az új verzióban már nem élnek emberek a gyár hatásterületén. A helyi civilek szerint azonban az engedélyt nem a jogszabályoknak megfelelően adták ki, és alábecsülték a gyár környezeti hatásainak mértékét.

Aggasztó szakvélemények

Az első szakvéleményt Verrasztó Zoltán hidrogeológus, környezetvédelmi mérnök készítette, aki az engedélyben szereplőnél jóval nagyobbnak állapította meg a hatásterületet. Szerinte az engedély nem foglalkozott megfelelően a gyár vízigényének hatásaival és a kamionforgalommal sem, ami növelheti a zajszennyezést és csökkentheti a környékbeli ingatlanok értékét.

A második szakvéleményt Varga Csaba élővilág- és tájvédelmi szakértő állította össze, aki szerint az engedély kiadása előtt nem történt meg a zajkibocsátások, a világítás, a talajvízcsökkentés, valamint az összegyűjtött talajvíz és csapadékvíz elvezetés élővilágra gyakorolt hatásának értékelése.

A perelő helyieket képviselő Halász Árpád ügyvéd szerint a szakvélemények annyi hiányosságot állapítottak meg, hogy a bíróságnak meg kellene semmisítenie a CATL működéséhez szükséges engedélyt, és elölről kellene kezdeni az engedélyezési eljárást.

Májusban felmerült, hogy akár egy évet is csúszhat a gyár átadása, részben a szennyvíz- és víziközmű-fejlesztések késése, részben az elhúzódó engedélyeztetés miatt. A CATL ugyan azt közölte, hogy minden a tervezett ütemben halad, de belső források szerint már a vállalatnál is számolnak a csúszással. A kormányhivatal indítványában azt állítja, hogy a szakvéleményekből "teljes mértékben hiányzik a már bizonyított tények és a döntő többségében szubjektív szakértői tényállítások közötti logikai összefüggések bemutatása". Kifogásolják azt is, hogy a felek nem vehettek részt a szakértők helyszíni szemléjén.

Halász Árpád ügyvéd szerint a kormányhivatal az "utolsó fűszálba kapaszkodik", és a szakértők esetleges kizárása sem jelentené a per végét, csupán új szakértőket kellene kinevezni. Megjegyezte, hogy a szakértők személyét a felek korábban nem kifogásolták, amikor erre lehetőségük lett volna.

A per tétje elsősorban a gyártás megkezdésének időpontja és körülményei, bár nem biztos, hogy bármilyen bírósági döntés befolyásolhatná a gyár elindulását.

Időközben a CATL bejelentette, hogy a három ütemben épülő gyár második ütemének kivitelezését határozatlan időre leállította. Ezt a Trump-féle vámháború bizonytalanságával indokolta a vállalat, de hozzátette, hogy a piaci helyzet javulása esetén folytatódhat a beruházás.

