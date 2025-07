Vegyes képet mutat az európai gazdaság két zászlóshajója

A ma reggel közzétett beszerzésimenedzser-indexek alapján a német gazdaságban bővülés, míg Franciaországban zsugorodást várnak a piaci szereplők. A jövőre nézve a legnagyobb kockázatot továbbra is a kereskedelmi háború jelenti, az európai-amerikai tárgyalások eredménye pedig akár hosszabb távon is meghatározhatja a növekedési kilátásokat.

A Hamburg Commercial Bank (HCOB) ma reggel tette közzé a német és francia gazdaság kilátásait előrejelző beszerzésimenedzser-indexeket.

A francia feldolgozóipari index augusztusban 48,4 pontra emelkedett a júniusi 48,1-hez képest, míg a szolgáltatási index 49,6-ról 49,7-re nőtt ugyanebben az időszakban. A kompozit index júliusban 49,6 ponton állt az előző havi 49,2 pont után. Az 50 pont alatti értékek a gazdasági szereplők pesszimista várakozásaira utalnak.

Ezzel szemben Németországban a bővülést jelző 50 pontos határ felett van a szolgáltatószektor, valamint a teljes gazdaság kilátásait mutató beszerzésimenedzser-index is. Előbbi a júniusi 49,7 pont után júliusban már a lélektani 50 pontos határ fölé emelkedett (50,1), míg kompozit index a júliusi 50,4 pont után augusztusban is 50 pont felett maradt (50,3). A feldolgozóiparban továbbra is pesszimistább a hangulat, de a júliusi 49,2 pont emelkedést jelent a korábbi hónaphoz képest (49 pont). Az adatok mindkét országban megfelelnek a piaci várakozásoknak, kisebb (pozitív) meglepetést egyedül a német szolgáltatószektor kilátásai okoztak.

Mindez azt mutatja, hogy jelenleg a német és francia gazdasági szereplők egyaránt bizonytalanok a jövőt tekintve, a megkérdezetteknek ugyanis majdnem pontosan fele vár bővülést, illetve zsugorodást mindkét országban. A kilátások Németországban egy picit optimistábbak, de a gazdasági hangulat jelentős megváltozására egyik országban sem mutatnak jelek.

Az adatok tükrözik az európai gazdaságot fenyegető kockázatokat, melyek közül jelenleg a vámháború és az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások a legfontosabbak.

Bár jelenleg zajlik egyeztetés a két fél között, a hírek szerint az USA nem igazán hajlik kompromisszumokra, így akár a korábban bejelentett 30 százalékos vámok is érvényben maradhatnak. Ha tényleg a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, az nagy mértékben visszavetné az öreg kontinens gazdasági növekedését. A növekedési kockázatok a további kamatcsökkentés irányába mutathatnak, így az Európai Központi Bank (EKB) mai kamatdöntő ülése különösen érdekesnek ígérkezik.

A francia hírekre erősödéssel, a németre gyengüléssel reagált az euró, mely jelenleg az 1,176-os szint közelében van a dollárral szemben.

