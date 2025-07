Lassul az infláció Japánban, mégis kamatemelés jöhet

Portfolio 2025. július 25. 10:44

Sorozatban második hónapban lassult az áremelkedés üteme Tokióban - számoltak be róla az ING elemzői. A várakozásoknál is kedvezőbb júliusi 2,9 százalékos éves visszatekintő infláció azt mutatja, hogy a májusi csúcs után megindult az árak normalizálódása, mely főként a kormány célzott intézkedéseinek köszönhető. A tartósan 2 százalék feletti áremelkedés miatt azonban a kamatemelés továbbra is terítéken marad, mely a japán-amerikai kereskedelmi megállapodás által teremtett tisztább kép miatt várhatóan az év utolsó hónapjaiban valósulhat majd meg.