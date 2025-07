Pokoli időjárás jön Horvátországban lehetséges villámárvizekkel, víztölcsérekkel

Szombattól, július 26-tól egy magaslégköri ciklon érkezik Horvátország fölé, amely instabil, nedvességben gazdag levegőt hoz magával. Az Adriai-tenger partvidékén egy alacsony nyomású rendszer is átvonul, amely frontrendszereket szállít, és vasárnap később kelet felé kezd mozogni.

Az ország egész területén esőzésekre, zivatarokra és helyenként súlyos időjárási jelenségekre lehet számítani.

Egyes területeken rövid idő alatt intenzív felhőszakadások várhatók, amelyek villámárvizeket okozhatnak, különösen a városi és hegyvidéki régiókban, valamint az észak-adriai térségben.

Jégeső, viharos erejű szél és víztölcsérek kialakulása is lehetséges a tengeren. A legjelentősebb csapadék szombat késő estétől vasárnap kora hajnalig várható, amikor a ciklon átvonul. Ebben az időszakban a hőmérséklet is észrevehetően csökkenni kezd – egyes régiókban akár 15 fokkal is.

Rövid szünet lesz vasárnap

Bár vasárnap este rövid ideig stabilizálódhatnak a körülmények, a szünet csak rövid ideig tart. Hétfő, július 28-a kora óráitól újabb rossz időjárási hullám várható, mivel Olaszország felett egy újabb alacsony nyomású rendszer alakul ki, amely az éjszaka folyamán Horvátország felé terjed.

Ez a második rendszer újabb heves esőzéseket és viharokat hoz, különösen a partvidéken, ismét lehetséges zivatartevékenységgel. A legintenzívebb csapadék hétfőről keddre virradó éjszaka várható, és ezúttal a szárazföld belsejében lévő területeket is érinthetik a hevesebb esőzések.

A kisebb folyók és patakok gyorsan reagálhatnak a hirtelen felhőszakadásokra, növelve a villámárvizek és a helyi áradások kockázatát.

A városokban a csapadékvíz-elvezető rendszerek nehezen birkózhatnak meg a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű esővel, ami növeli a városi áradások kockázatát.

Kedden a szélsebesség észrevehetően megnő. A szárazföld belsejében mérsékelt-erős északi és északkeleti szél várható, míg a partvidéken erős bóra és tramontana szél előrejelzése szerepel. Az időjárási körülmények kedd estére kezdenek stabilizálódni.

Jelenleg Horvátország nagyobb folyóinak vízszintje alacsony, és várhatóan nem okoznak jelentős problémákat. A DHMZ és a polgári védelmi szolgálatok azonban arra kérik a lakosokat, hogy vegyék komolyan a figyelmeztetéseket, kövessék a legfrissebb előrejelzéseket a meteo.hr oldalon, és igazítsák terveiket az időjárási körülményekhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio