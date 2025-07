Jön a nyár legfontosabb hete, most aztán tényleg minden eldőlhet

Hónapok óta kivárás jellemzi a piacokat, ami ezúttal nem csak a nyári uborkaszezonnal függ össze. A vámháborús fejlemények sem mozdultak sokat Donald Trump áprilisi nagy bejelentése óta, így eddig mindenki fedezékbe vonult, de nem csak a kánikula elől. Most viszont ugyan a nyárnak még nincs vége, de megélénkülhetnek a piacok, hiszen a héten rengeteg kérdésre választ kaphatunk, amikre eddig csak kerestük a megfejtést. Persze lehet, hogy az egésznek „nagyobb lesz a füstje, mint a lángja” és egy hét múlva ugyanitt tartunk majd, de legalább van esély arra, hogy elmozdulnak valamerre a befektetők.

Hónapok óta befagytak az álláspontok a vámháború kérdésében, hiszen Donald Trump áprilisi fenyegetése óta alig történt előrelépés. Vasárnap az amerikai elnök és az Európai Bizottság elnöke bejelentették, hogy 15%-os vámokról állapodtak meg az USA és az EU között, a részletek és az értékelések azonban még előttünk állnak. Az utóbbi hónapokban a kivárás a piacokon is meglátszott, hiszen a vezető indexek összeszedték magukat az ijedtség után, de most gyakorlatilag ugyanott járnak, ahol az év első hónapjaiban.

Egyelőre a devizapiacon sincsenek sokkal nagyobb kilengések, a legfontosabbnak tartott euró-dollár árfolyam ugyan folyamatos emelkedésben van az év eleje óta, de néhány hete 1,18-nál elérhette a csúcsát, azóta nem gyengül tovább a dollár.

Vagyis most a jelek szerint mindenki kivár a további hírekkel kapcsolatban, mielőtt fejest ugrana valamelyik eszközbe. A múlt héten már látszottak annak jelei, hogy a piac kezd kimozdulni a holtpontról, hiszen kedvező hírek jöttek az amerikai-japán kereskedelmi megállapodással kapcsolatban, majd arról pletykáltak, hogy az Európai Unió és az USA is közel áll ahhoz, hogy megegyezzenek egy 15%-os vámtarifáról. Végül utóbbi megállapodást vasárnap hivatalosan is bejelentették.