IMF: Lassul a világgazdaság 2025-ben, a kereskedelmi háborúk sebezhetővé teszik a növekedést

Portfolio 2025. július 29. 15:24

Az IMF szerint a világgazdaság ellenálló ugyan Donald Trump vámintézkedéseivel szemben, de a növekedés így is lassul, és a kereskedelmi feszültségek továbbra is komoly kockázatot jelentenek. A szervezet 2025-re 3%-os globális növekedést vár, ami elmarad a tavalyi 3,3%-tól, és 2026-ban is csak mérsékelt javulás várható.