Nyugdíjguru: egy 15. havi nyugdíjjal érne fel a Férfi40 korkedvezmény

Az egész nyugdíjrendszer finanszírozhatóságát veszélyeztetné, ha a Nők40 mintájára bevezetnék a Férfi40 kedvezményt – írja Farkas András nyugdíjguru , aki azt is kiszámolta, hogy a kedvezménnyel járó kiadás az évi 400 milliárdos tételt is meghaladhatná. A nyugdíjszakértő alternatív megoldásként a mindkét nem számára elérhető rugalmas nyugdíjkorhatárt javasolja, melynek keretein belül továbbra is lenne mód a nők pozitív diszkriminációjára.