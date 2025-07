Olyan cigarettadrágulás jöhet, amelyet a magyarok aligha tudnak finanszírozni

Portfolio 2025. július 30. 09:56

Drasztikus cigarettadrágulást hozhat Magyarországon az Európai Bizottság friss javaslata, amely nemcsak a dohányadó szabályozását írná át gyökeresen, hanem új saját forrást is teremtene az EU költségvetésébe. A tervezet értelmében akár több mint 1000 forinttal is emelkedhet egy doboz cigaretta ára, miközben az adóemelés a hevített dohánytermékeket, nikotinpárnákat és szivarokat is érintené – a szivarkák esetében például több mint tízszeres adóteherrel számolhatnak a gyártók és fogyasztók.