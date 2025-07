Brutális számokat közölt a Lidl

Portfolio 2025. július 31. 12:56

Leadta pénzügyi jelentését a Lidl Magyarország Bt. is, amely február végével zárja pénzügyi évét. A diszkontlánc bevétele jóval az infláció felett nőtt, de üzemi eredménye és nyereségi is csökkent. A 72 milliárdos - nagyrészt a kiskereskedelmi különadót is magába foglaló - adófizetés ellenére is nyereséges maradt a lánc.