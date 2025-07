Drasztikus szigorítás jön Olaszországban, a többi ország is követheti

Eddig Olaszországban csak a kiskorúak számára volt kötelező a bukósisak használata. A szabályozást először 2021-ben vezették be a 14 év alattiakra, majd hamarosan kiterjesztették minden 18 év alatti fiatalra. Most, a növekvő sérülési statisztikák és az olasz sípályákon évről évre emelkedő síelőszám miatt, a törvényt a felnőttekre is kiterjesztik.

A következő téli szezontól kezdve mindenkinek

CE-tanúsítvánnyal rendelkező, az európai biztonsági előírásoknak megfelelő sisakot kell viselnie az olasz sípályákon.

A szabály kivétel nélkül vonatkozik minden síterületre, minden korosztályra, és nemcsak a síelőkre és snowboardosokra, hanem a szánkózókra is.

Azok, akiket 2025. november 1. után sisak nélkül kapnak el az olasz sípályákon, akár

200 eurós bírságra számíthatnak, és akár három napra is elveszíthetik síbérletüket.

Az új szabályozás részeként megerősítik a vészhelyzeti ellátást is az olasz síközpontokban. A településeknek legalább egy kijelölt területet kell biztosítaniuk a mentőjárművek számára, beleértve a mentőautók és a regionális légi mentők (118-as szolgáltatások) számára fenntartott helyeket. Emellett minden síközpontnak rendelkeznie kell legalább egy automata külső defibrillátorral (AED).

Változatos szabályozás

Olaszország úttörő lépése a téli sportok során bekövetkező sérülések és halálesetek csökkentésére hatással lehet más európai országokra is, ahol jelenleg változatos a szabályozás. Ausztriában például csak hét tartományban kötelező a sisak - főként kiskorúaknak -, míg Tirol és Vorarlberg kivételt képez.

Németországban, Svájcban és Franciaországban nincs jogi kötelezettség, bár Michael Schumacher méribeli balesete óta Franciaországban jelentősen nőtt a sisakhasználat. Horvátországban, Szlovákiában, Szlovéniában és Lengyelországban csak a gyerekek számára kötelező a bukósisak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio