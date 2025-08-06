  • Megjelenítés
Spanyol légitársaságot vehet a Turkish Airlines
Spanyol légitársaságot vehet a Turkish Airlines

A Turkish Airlines hamarosan kötelező érvényű ajánlatot tehet a spanyol Air Europa légitársaságra

A török légitársaság egyik vezetője szerdán a negyedéves eredményeket ismertető konferencián jelentette be, hogy

a vállalat komoly érdeklődést mutat a spanyol Air Europa iránt,

és már dolgozik a kötelező érvényű ajánlat előkészítésén.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

