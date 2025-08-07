A kínai kereskedelem olyan fordulatot vett, amire senki sem számított

Kína exportja júliusban felülmúlta az előrejelzéseket, mivel a gyártók kihasználták a Peking és Washington közötti törékeny vámszünetet, hogy áruikat - különösen Délkelet-Ázsiába - még az átrakodást célzó szigorúbb amerikai vámok életbe lépése előtt szállíthassák.

A kínai kivitel júliusban 7,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest a vámhatóság csütörtökön közzétett adatai szerint.

Ez jelentősen meghaladja a Reuters által megkérdezett közgazdászok 5,4%-os előrejelzését, és gyorsulást jelent a júniusi 5,8%-os növekedéshez képest.

A világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi „fegyverszünet” jövő héten lejár, bár Trump elnök jelezte, hogy további vámok várhatnak Pekingre az orosz szénhidrogének folyamatos vásárlása miatt.

Az import 4,1%-kal nőtt, ami ellentmond a közgazdászok 1,0%-os csökkenést előrejelző várakozásainak, és emelkedést jelent a júniusi 1,1%-os növekedéshez képest.

Ez a javuló belföldi keresletre utal, miközben a döntéshozók fokozzák erőfeszítéseiket a háztartások költekezésének ösztönzésére.

"A kereskedelmi adatok azt mutatják, hogy a délkelet-ázsiai piacok egyre fontosabb szerepet játszanak az USA és Kína közötti kereskedelemben" – nyilatkozta Xu Tianchen, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza. Hozzátette:

De nem csak az átrakodásokról van szó, amelyeket Trump meg akar állítani. Az ASEAN-országok nyersanyagokat és alkatrészeket is importálnak Kínából, mielőtt késztermékeket exportálnának az USA-ba.

Kína USA-ba irányuló exportja 21,67%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, míg az ASEAN-ba irányuló szállítmányok 16,59%-kal nőttek ugyanebben az időszakban.

Trump kedden kijelentette, hogy az USA közel áll egy kereskedelmi megállapodáshoz Kínával, és hogy találkozna kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel az év vége előtt, ha a világ két legnagyobb gazdasága megállapodásra jutna.

Kína júliusi kereskedelmi többlete 98,24 milliárd dollárra csökkent a júniusi 114,77 milliárd dollárról.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium gazdaságelemző hivatalának keddi különálló adatai szerint az USA Kínával szembeni kereskedelmi hiánya júniusban több mint 21 éve a legalacsonyabbra csökkent.

Az elemzők azonban nem számítanak a nyugati kereskedelmi nyomás enyhülésére. Az export növekedése várhatóan jelentősen lelassul az év második felében, amit a tartósan magas vámok, Trump elnök megújult fellépése a kínai szállítmányok átirányítása ellen, valamint az EU-val romló kapcsolatok súlyosbítanak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images