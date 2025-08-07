Ahogy jöttek a vámok, úgy indultak be az áremelések

A német fogyasztásicikk-gyártók egyre nagyobb nyomás alá kerülnek az Egyesült Államokkal kötött új vámalku következtében, amely csütörtöktől 15 százalékos általános importvámot vezetett be az EU-termékekre. Az intézkedés különösen érzékenyen érinti az ital-, élelmiszer- és kozmetikai szektort, ahol sok cég – köztük a Henkell-Freixenet vagy a Lambertz – jelentős forgalmat bonyolít az amerikai piacon.

Az új vámok miatt a gyártók vagy árat emelnek, vagy vállalják a nyereségesség csökkenését — egyik opció sem kecsegtető egy már eleve alacsony haszonkulccsal működő ágazatban.

Miközben a nagyvállalatok, mint a Henkel vagy a Beiersdorf, zömmel amerikai gyártásra támaszkodnak, a közepes méretű német cégek többsége exportra épít, így közvetlenül sújtja őket a vámemelés.

A csokoládégyártó Ritter Sport és a Jägermeister is kiemelte, hogy a vámterhek az éghajlati problémák okozta alapanyag-drágulással együtt most kritikus pontot jelentenek.

A karácsonyi kekszek, a borok, sörök és szépségápolási cikkek már most is drágábban jutnak el az amerikai polcokra, és a cégek egyre inkább a keleti és ázsiai piacok felé próbálnak nyitni, igaz, ezek hosszabb távon hozhatnak csak enyhülést.

Annak ellenére, hogy az EU végül nem vezet be megtorló vámokat az amerikai termékekre (mint például mandulára vagy szójára), a német exportőrök így is jelentős veszteségekre számítanak. A német borászok például tízszázalékos exportcsökkenést prognosztizálnak, miközben a 2019-es hasonló helyzetben már húszszázalékos visszaesést is elszenvedtek. A Handelsblatt szerint

a jelenlegi vámszint sok cégnél „fordulópontot” jelenthet, különösen azoknál, amelyek nem rendelkeznek jelentős tartalékokkal vagy rugalmas termelési struktúrával.

Bár az amerikai fogyasztók akár 3–4 százalékos élelmiszerár-emelkedésre is számíthatnak, a német cégek többsége kijelentette:

otthon nem terveznek áremelést.

A Henkell-Freixenet, a Babor vagy a Lambertz is úgy nyilatkozott, hogy a pluszköltségeket kizárólag az USA-piacon igyekeznek érvényesíteni, a hazai fogyasztókra nem hárítanak át terheket. Sőt, a német borkínálatban túlkínálat alakulhat ki az amerikai eladások visszaesése miatt, ami akár árcsökkenést is hozhat az alsóbb árkategóriákban.

