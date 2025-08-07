Amerika aláírta a halálos ítéletét? Pusztító lesz a következő világjárvány

Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. tegnap bejelentette az ország mRNS-vakcinafejlesztési programjainak felszámolását, pedig ez a technológia tette lehetővé a COVID–19 elleni oltások gyors tömeggyártását a világjárvány idején.

Az amerikai Járványügyi Fejlesztésekért és Kutatásért Felelős Hatóság (BARDA) 22 mRNS-alapú vakcinafejlesztési szerződést szüntet meg, összesen közel 500 millió dollár értékben. Az egyik ilyen szerződés a Moderna és a Texasi Egyetem Orvostudományi Kara között jött létre a jelenleg világszerte terjedő H5N1 madárinfluenza elleni oltóanyag fejlesztésére, ezt a támogatást már május végén megszüntették.

Bár néhány, végső fázisban lévő szerződés (pl. Arcturus és Amplitude) a korábbi adófizetői befektetések védelme érdekében még lefut, új mRNS-alapú projekt már nem indul

– olvasható a minisztérium sajtóközleményében. „Az Egészségügyi Minisztérium arra is utasította partnerét (...), hogy állítsa le minden mRNS-technológiával kapcsolatos tőkebefektetését.”

Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem Fertőző Betegségek Kutatási és Politikaközpontjának (CIDRAP) igazgatója szerint Kennedy döntése „az egyik legrosszabb, amit a közegészségügyi felkészülés 50 éve alatt látott.” Mint mondta:

az mRNS-technológia lehet a megmentőnk a következő világjárványban.

A hagyományos, vírusokon alapuló influenzaoltások gyártása sokkal lassabb, mint az mRNS-alapúaké. A hagyományos módszerrel 14 hónapba telne 2 milliárd ember beoltásához elegendő vakcinát gyártani – messze elmaradva a 8 milliárdos globális igénytől.

Ezzel szemben az mRNS-technológia egy éven belül képes lenne elegendő vakcinát előállítani az egész világ számára

– hangsúlyozta Osterholm.

„Ez legalább egy évtizeddel veti vissza a vakcinatudományt ” – mondta Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Egyetem professzora és tanszékvezető-helyettese. Az X-en azt írta: „Bár az mRNS-vakcinatechnológia nem tökéletes, mégis alapvető előrelépés a meglévő platformokhoz képest.”

Kennedy ehelyett a teljes vírust tartalmazó oltóanyagok felé fordul – ezt a megközelítést a tudományos közösség már rég elvetette. Peter Hotez, a Baylor Orvostudományi Főiskola Trópusi Orvostudományi Iskolájának dékánja szerint ez „egy elavult, megbízhatatlan technológia”. Elmondta:

először is, megbízhatatlan, mert nem tudni, hogy mely vírusok nevelhetők sikeresen tojásban vagy sejtkultúrában.

Másodszor, magas vírustiterre van szükség.

Harmadszor pedig – két komoly vakcinabaleset is ehhez a technológiához köthető az Egyesült Államokban.

Hotez két példát említ. Egy 1960-as évekbeli, formalinnal inaktivált RSV-vakcinát, amelynek nyomán a beoltott gyermekek 80%-a súlyos légúti betegség miatt kórházba került, közülük ketten meghaltak. Egy 1976-os sertésinfluenza elleni oltást, amely fokozott Guillain-Barré-szindróma előfordulással járt együtt.

Miért pont a legkevésbé megbízható technológiát választja?

– tette fel a kérdést Hotez.

Osterholm hozzátette: „Tudományosan teljesen abszurd azt gondolni, hogy a teljes vírust tartalmazó vakcinák tökéletes védelmet nyújtanak.” Ezzel szemben az mRNS-alapú oltások hatékonyságát szilárd, nyilvánosan elérhető adatok támasztják alá.

Chris Meekins, az Amerikai Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának korábbi helyettes államtitkára szerint

az mRNS-technológia támogatásának megszüntetése nemzetbiztonsági sebezhetőséget teremt.

„Ezek az eszközök elrettentő erőként működnek, hogy más nemzetek ne vessenek be bizonyos biológiai fegyvereket. A technológia gyorsasága, amellyel új biovédelmi eszközök hozhatók létre, nemzetbiztonsági értéket képvisel” – írta az X-en.

A Fox Newson közzétett videóban Kennedy azt mondta, az mRNS-alapú oltások további fejlesztését, mivel „nem hatékonyak a felső légúti fertőzéseket okozó vírusok ellen.”

Hotez szerint ez a kijelentés „teljes elszakadás a valóságtól.” „Kétlem, hogy valódi szakértőket hallgatott meg. Ez inkább azoknak az ideológusoknak a retorikája, akik tagadják, hogy az mRNS-vakcinák 3,2 millió amerikai életét mentették meg a világjárvány idején.” Osterholm így fogalmazott:

Semmiféle ténybeli alapja nem volt annak, amit [Kennedy] mondott. Úgy állítja be magát, mint vakcinaszakértőt – pedig nem az.

Jerome Adams, az Egyesült Államok korábbi tiszti főorvosa közölte: „Próbáltam objektív maradni a minisztérium lépéseivel kapcsolatban, de őszintén szólva ez a döntés életekbe fog kerülni.”

Jake Scott, a Stanford Egyetem infektológusa és klinikai oktatója rámutatott: a CDC saját adatai szerint 2021-ben 53-szor több beoltatlan ember halt meg COVID–19-ben, mint beoltott. „Ahogy sokan mások a frontvonalban 2020-ban és 2021-ben, én is tanúja voltam az mRNS-vakcinák megdöbbentő hatásának” – írta az X-en.

A halálozások meredeken csökkentek. Nehéz szavakkal leírni, milyen jelentős volt ez

– tette hozzá.

„Az az elképzelés, hogy az mRNS-vakcinák 'megbuktak', mert nem akadályozták meg teljesen a légúti fertőzéseket, alapvető immunológiai tévedésen alapul” – hangsúlyozta. „Sem az influenza, sem az RSV, sem a COVID ellen nem létezik olyan vakcina, amely teljes fertőzésblokkolást biztosít. A cél a súlyos megbetegedések megelőzése – ebben az mRNS-vakcinák teljesítettek, sőt, milliók életét mentették meg, és egy olyan platformot adtak, amely gyorsan frissíthető új fenyegetések esetén.”

