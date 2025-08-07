Donald Trump 100%-os vámmal sokkolna

Trump már tegnap bejelentette a chipek és félvezetők megvámolási szándékát, most annak mértékét is megnevezte, bár az amerikai elnök tárgyalási technikáját ismerve nem lenne meglepő, ha végel ennél lényegesen kisebb teher alakulna ki.
Körülbelül 100 százalékos vámot vetünk ki a chipekre és a félvezetőkre. De ha az Egyesült Államokban gyártják, akkor nem kell vámot fizetni
- mondta újságíróknak a Fehér Házban. A sajtótájékoztatón Trump az Apple vezérigazgatója jelenlétében elmondta, hogy azok a vállalatok, amelyek már építenek vagy terveznek építeni gyárat az Egyesült Államokban, nem lesznek érintettek. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha egy cég ígéretet tesz arra, hogy gyárat épít az Egyesült Államokban, és aztán ezt mégsem teszi meg, akkor visszamenőlegesen is fizetnie kell.
Az amerikai elnök meggyőződését fejezte ki, hogy az intézkedés fellendíti a hazai chipgyártást. A találkozón Tim Cook, az Apple vezérigazgatója további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban az idén már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett.
A nagy gyártókra kivétel nélkül bevezetett félvezetővámok várhatóan megemelik majd az Egyesült Államokban az elektronikai termékek árait, mivel a chipek túlnyomó többsége Ázsiában készül. Tavaly az Egyesült Államok a világ félvezető áramköreinek körülbelül 12 százalékát gyártotta, szemben az 1990-es 40 százalékkal. Az iPhone-okhoz és más okostelefonokhoz használt high-tech chipek szinte kizárólag Tajvanról, a TSMC-től származnak. A vállalat azonban már bejelentette, hogy 165 milliárd dollárt fektet be egyes félvezetők gyártásába az Egyesült Államokban.
Trump már régóta ígérte vámok kivetését a chipekre, nem zárva ki azt sem, hogy azok minden, nem az Egyesült Államokban gyártott félvezetőre vonatkoznak majd. Az Egyesült Államok és Európa már évek óta igyekszik több chipgyártást visszahozni belföldre. Az előző amerikai elnök és az Európai Bizottság is több milliárd dolláros/eurós támogatásokban látta erre a megoldást. Az amerikai Kongresszus 2022-ben 52,7 milliárd dolláros támogatást hagyott jóvá a félvezetőipari gyártás és kutatás számára. Trump ezt pénzkidobásnak tartja és a vámokat tekinti a megoldásnak.
Trump néhány nappal azután beszélt a félvezetőket érintő vámterveiről, hogy végrehajtási rendeletet írt alá számos ország importjára vonatkozó új amerikai vámok bevezetéséről. A tajvani árukra a héttől kezdve 20%-os vám vonatkozik majd, ami alacsonyabb az április 2-i "Liberation Day" alkalmával korábban kilátásba helyezett 32%-os vámnál.
Az elnök még a keddi CNBC-interjújában hangsúlyozta azt is, hogy a vámtervei még korántsem fejeződtek be. Ugyanebben a beszélgetésben említette, hogy az importált gyógyszerekre kivetett vámok végül akár 250%-ot is elérhetnek, ami magasabb a korábban említett 200%-os felső határnál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Félelmetes felvételek érkeztek a pályaudvarról: a szakértők szerint rendkívül súlyos a helyzet
Szerintük a pályaudvart haladéktalanul le kell zárni.
Kiszivárgott: Trump személyesen egyeztetne Putyinnal és Zelenszkijjel jövőhéten
A találkozó fordulópontot jelenthet a béketárgyalásokban.
Újra bajba kerülhet Magyarország: nagy szárazság jön az előrejelzések szerint
Egy csepp esőre sincs kilátás.
Kína még drónokat is bevetett az országban terjedő veszélyes járvány megfékezésére
Több módszerrel igyekeznek megállítani a kórt.
Trump a hét végéig dönt a Fed új kormányzójáról
Eközben négy jelölt maradt a Jerome Powell helyéért zajló versenyben.
Karambol miatt lezárták az M4-es autópálya egyik szakaszát
Torlódás alakulhat ki.
Megszólalt Zelenszkij: erről egyeztetett az ukrán elnök Donald Trumppal
Fontos beszélgetés zajlott le.
Lövöldözés történt az amerikai hadsereg egyik támaszpontján
Több katona is megsebesült az incidensben.
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! 3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön? Bevezetés Újabb, kedvezményes 3%-os hitel jelent meg a lakáspiacon, amely komoly hatással lehet az i
Lehet hinni abban, hogy nem lesz háború, de a hit nem stratégia
A NATO megszavazta, hogy a tagállamok a GDP-jük legalább 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják, cserébe Donald Trump megerősítette az USA elkötelezettségét a NATO mellett. Az... The pos
Áfabevallás 2025: új oszlopok az áfabevallásban
2025. július 30-tól módosult a 2565-ös áfabevallás (2565M-02, 2565M-02-K lapok) szerkezete: négy új mezővel egészült ki az összesítő jelentés, amelyek az adómértékek (5%, 18%, 27%) szerin
Hogy lehetett ilyen rossz üzletet kötni?
Az Európai Unió a kettesért ment vizsgázni, és ennyit is sikerült elérnie. Megszületett ugyanis az USA és az Unió közti kereskedelmi megállapodás, de nincs benne... The post Hogy lehetett ilye
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.
Hihetetlen, de igaz: a teljes törlesztőrészletedet kifizethetik helyetted
Nem mindennapi lehetőségek nyílnak meg a kormány új támogatásával.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.