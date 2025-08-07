Elképesztő számok: több mint 1200%-kal nőtt az amerikai urán kitermelése egy év alatt

2024-ben jelentős fordulat következett be az amerikai urántermelő iparágban, amely hosszú éveken át stagnált a csökkenő kereslet és szűkülő bányászati tevékenység következtében. Az idei év azonban példátlan élénkülést hozott – mind a termelési adatok, mind az ipari kapacitások és beruházások szintjén.

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

A nukleáris üzemanyaggyártás egyik kulcsfontosságú alapanyaga, a triurán-oktoxid (U3O8) amerikai kitermelése 677 000 fontra emelkedett 2024-ben, szemben a 2023-as mindössze 50 000 fonttal.

Ez több mint 1200%-os növekedést jelent,

ami fontos mérföldkő az iparág számára, amely évekig küszködött a gazdaságtalan működéssel és korlátozott fejlesztési lehetőségekkel - írta meg az energynews.

A kitermelés felfutása nem jöhetett volna létre a feltárás és fejlesztés látványos bővülése nélkül. Ekkora volumenű kutatási és fejlesztési tevékenységre 2013 óta nem volt példa, ami jól tükrözi a piaci bizalom és a keresletnövekedés által vezérelt iparági újjáéledést. Az urán feldolgozására alkalmas kapacitások terén is jelentős előrelépés történt. Két "urániummalom" – a Utah állambeli Shootaring Canyon és a wyomingi Sweetwater projekt – került kész állapotba, együttesen napi 3750 tonna feldolgozási kapacitással.

A fellendülés hatása a munkaerőpiacon és beruházási számokban is érzékelhető: az ágazatban 506 teljes munkaidős állást regisztráltak 2024-ben, ami 49%-os növekedés az előző évhez képest, és egyben a legmagasabb szint 2016 óta. Közben az iparági szereplők 160 millió dollárt fordítottak földvásárlásra, feltárásra, fúrásra és kitermelésre – szemben a 2023-as 107,4 millió dollárral. Ez a közel 50%-os növekedés 2015 óta nem látott tőkebevonást jelent az amerikai uránszektorban.

Előretekintés: új korszak a nukleáris energiában?

A 2024-es év egyértelműen fordulópontot jelent az amerikai uránipar számára. A keresletnövekedés – amit részben az energiaszuverenitási célok és az atomenergia iránti globális érdeklődés élénkülése hajt – új lehetőségeket nyit az USA számára, hogy ismét meghatározó szereplővé váljon a globális nukleáris üzemanyag-ellátási láncban.

A bővülő kapacitások, a növekvő beruházások és a megerősödő munkaerőpiac alapján egyértelmű, hogy az amerikai uránipar új lendületet kapott – és ezzel együtt új felelősséget is a fenntartható és biztonságos energiaellátásban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images