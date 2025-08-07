Ennél Fed-kritikusabb jelöltet nem is választhatott volna Trump

Donald Trump Stephen Mirant, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének vezetőjét jelöli a Fed kormányzói posztjára Adriana Kugler lejáró mandátumának helyére. Miran élesen bírálta a jegybank elmúlt évekbeli működését, és egy olyan reformtervet írt, amely drasztikusan átalakítaná a Fed hatáskörét. A piacok rögtön reagáltak: a dollárindex a hírre visszaadta a napi nyereségét.

Trump a közösségi médiában jelentette be, hogy

Stephen Mirant jelöli a Federal Reserve kormányzói testületébe, Adriana Kugler januárban lejáró mandátumának ideiglenes kitöltésére.

A volt elnök szerint Miran „páratlan szakértelemmel” rendelkezik, és a második ciklusa kezdete óta vele dolgozik. A jelöléshez a Szenátus jóváhagyása is szükséges, és Trump jelezte: tovább keresik a pozíció végleges betöltőjét.

Miran az utóbbi időben a Fed egyik legmarkánsabb kritikusává vált. 2024 márciusában Dan Katz-cal közösen publikált tanulmányában

az amerikai jegybank „csoportgondolkodáson” alapuló hibás döntéseit bírálta, és azt állította, hogy a Fed politikai területeken is aktívvá vált,

amelyek túlmutatnak mandátumán. A dokumentum a monetáris politika és a bankfelügyelet teljes szétválasztását szorgalmazza, törvényi módosítással.

A piacok azonnal reagáltak a jelölés hírére: a Bloomberg Dollar Spot Index elveszítette az addigi napi emelkedését. A Federal Reserve nem kommentálta a fejleményeket, de Miran nézetei alapján egy esetleges kinevezése új irányt jelenthetne a jegybank politikájában. Ez különösen érzékeny lehet a választási év közepén, amikor a Fed függetlensége ismét a politikai viták középpontjába kerülhet.

Ki az a Stephen Miran?

Stephen Miran korábban a Pénzügyminisztérium tanácsadója volt a Trump-kormányzat alatt, jelenleg pedig a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének (CEA) vezetője Trump második ciklusában. Konzervatív közgazdász, aki gyakran bírálja a Federal Reserve politikáját, különösen a túlzott beavatkozást és az intézmény politizálódását. 2024-ben társszerzőként egy 24 oldalas reformjavaslatot tett közzé, amely szétválasztaná a Fed monetáris és bankfelügyeleti szerepét, és visszaterelné a jegybankot egy szűkebb, szigorúan független mandátumhoz.

