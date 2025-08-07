  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Ez a történelmi fordulópont, ki nyeri meg a vámháborút?

Portfolio
Donald Trump újraválasztása után átfogó kereskedelmi offenzívába kezdett: rekordmagas vámokat vetett ki, csökkentette a külkereskedelmi hiányt, és igyekszik bevételekhez juttatni az amerikai költségvetést. A látszat alapján nyerésre áll, de a stratégia jogi, gazdasági és geopolitikai kockázatai továbbra is komoly kérdéseket vetnek fel – az inflációtól az ad-hoc döntéshozatalon át a betarthatatlan nemzetközi ígéretekig.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Donald Trump amerikai elnök nyerésre áll a kereskedelmi háborúban, amelyet januári visszatérése óta vív. A jelek szerint sikerrel kényszeríti engedelmességre főbb kereskedelmi partnereit:

  • csaknem minden importtermékre kétszámjegyű vámtarifákat vetett ki,
  • szűkítette a kereskedelmi mérleghiányt,
  • és havonta több tízmilliárd dollár bevételt termel a szövetségi költségvetésnek.

Ugyanakkor komoly kérdések maradtak nyitva – írja a Reuters. Betartják-e a kereskedelmi partnerek a befektetési és vásárlási ígéreteiket? Mennyire pörgeti fel az inflációt a vámemelés, és milyen hatással lesz ez a keresletre és a növekedésre? A bíróságok jogszerűnek találják-e Trump sokszor ad-hoc jellegű vámintézkedéseit?

A vámszint kétségtelenül emelkedik. Trump beiktatásakor az Egyesült Államok átlagos vámtarifája mintegy 2,5% volt, ez mára a becslések szerint 17–19% közé emelkedett, és az Atlantic Council szerint hamarosan elérheti a 20%-ot is, ami évszázados rekord lenne – írja a Reuters. A partnerek eddig többnyire tartózkodtak a megtorló vámoktól, így elkerülve egy teljes kereskedelmi háborút, amely súlyosabb csapást mérne a világgazdaságra.

Amire választ kaphat cikkünkben:

  • Ki áll nyerésre a vámháborúban?
  • Hogy látja a helyzetet Trump korábbi embere?
  • Milyen hatással vannak a vámok Amerikára?
  • Tarthatóak-e egyáltalán a megállapodások?

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility