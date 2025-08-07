Ez a történelmi fordulópont, ki nyeri meg a vámháborút?

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Donald Trump amerikai elnök nyerésre áll a kereskedelmi háborúban, amelyet januári visszatérése óta vív. A jelek szerint sikerrel kényszeríti engedelmességre főbb kereskedelmi partnereit:
- csaknem minden importtermékre kétszámjegyű vámtarifákat vetett ki,
- szűkítette a kereskedelmi mérleghiányt,
- és havonta több tízmilliárd dollár bevételt termel a szövetségi költségvetésnek.
Ugyanakkor komoly kérdések maradtak nyitva – írja a Reuters. Betartják-e a kereskedelmi partnerek a befektetési és vásárlási ígéreteiket? Mennyire pörgeti fel az inflációt a vámemelés, és milyen hatással lesz ez a keresletre és a növekedésre? A bíróságok jogszerűnek találják-e Trump sokszor ad-hoc jellegű vámintézkedéseit?
A vámszint kétségtelenül emelkedik. Trump beiktatásakor az Egyesült Államok átlagos vámtarifája mintegy 2,5% volt, ez mára a becslések szerint 17–19% közé emelkedett, és az Atlantic Council szerint hamarosan elérheti a 20%-ot is, ami évszázados rekord lenne – írja a Reuters. A partnerek eddig többnyire tartózkodtak a megtorló vámoktól, így elkerülve egy teljes kereskedelmi háborút, amely súlyosabb csapást mérne a világgazdaságra.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Ki áll nyerésre a vámháborúban?
- Hogy látja a helyzetet Trump korábbi embere?
- Milyen hatással vannak a vámok Amerikára?
- Tarthatóak-e egyáltalán a megállapodások?
