Hszi Csin-ping betiltotta a bullshitelést a kormányban

Kína országos kampányt hirdetett a túlzott bürokrácia visszaszorítására, arra kérve a hivatalnokokat, hogy tartsanak kevesebb értekezletet és írjanak rövidebb jelentéseket.

Az állami médiában megjelent direktíva szerint a dokumentumok hossza legfeljebb 5000 kínai karakter lehet, a beszédek pedig nem haladhatják meg az egy órát.

A kormányzati jelentések mennyiségét csökkenteni kell, és ha mégis növekedés történik, azt írásban kell megindokolni. A Financial Times szerint a résztvevők számát is szigorúan korlátozzák, a rendelet 21 pontban részletezi az értékelési rendszerek, másodkiküldések és a kormányzati mobilalkalmazások szabályozását.

A mostani intézkedések egy újabb jelei annak a Hszi Csin-ping által vezérelt, gazdaságra fókuszáló irányváltásnak, amely a felesleges kormányzati tevékenységek visszafogását célozza.

Hszi az elmúlt hónapban figyelmeztette a helyi vezetőket a mesterséges intelligencia és elektromos járművek túlfinanszírozásának veszélyeire.

A formális meetingkultúra és a túlzott jelentésírás mellett Kína régóta hadat visel a korrupció ellen is; legutóbb az állami tisztviselők reprezentációs (étkezési, dohányzási, italfogyasztási) költségeit szorították vissza.

A „gasztronómiai korrupció” elleni kampány részeként már az is előfordul, hogy háromnál több kolléga találkozásához külön engedély szükséges, és esti alkoholszondáztatásra is sor kerülhet. Ugyanakkor a szigorításoknak negatív gazdasági hatásai is vannak: a vendéglátóipar forgalma júniusban már csak 0,9 százalékkal nőtt éves alapon, szemben az előző évi 5,4 százalékkal. Sok vendéglő, konferenciahelyiség kénytelen volt elviteles kiszolgálásra átállni, hogy megőrizze működőképességét.

Bár a hivatalos álláspont szerint az etikátlan költések visszaszorítása nem zárja ki a „normális fogyasztást”, a társadalmi és gazdasági hatások nehezen elválaszthatók.

A négy éve tartó ingatlanpiaci válság és a gyenge belső kereslet amúgy is nyomasztja a kínai gazdaságot, így minden olyan intézkedés, amely tovább fékezi a belső fogyasztást, további lassulást idézhet elő. A kampány célja ugyan a párttagok túlterheltségének csökkentése, de kérdéses, mennyiben javítja a gazdaság valós teljesítményét egy ilyen „fentről lefelé” érkező racionalizálási hullám.

