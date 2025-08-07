  • Megjelenítés
Hszi Csin-ping betiltotta a bullshitelést a kormányban
Gazdaság

Hszi Csin-ping betiltotta a bullshitelést a kormányban

Portfolio
Kína újabb kampányt indított a kormányzati bürokrácia visszaszorítására, a hivatalos értekezletek és jelentések számának radikális csökkentését célozva. A Hszi Csin-ping-féle vezetés szerint a túlburjánzó formalizmus nemcsak a párt működését nehezíti, hanem a gazdaság élénkítését is akadályozza. A szigorítások azonban egyes ágazatokban máris negatív hatással vannak a fogyasztásra és a belső keresletre – számolt be a Financial Times.

Kína országos kampányt hirdetett a túlzott bürokrácia visszaszorítására, arra kérve a hivatalnokokat, hogy tartsanak kevesebb értekezletet és írjanak rövidebb jelentéseket.

Az állami médiában megjelent direktíva szerint a dokumentumok hossza legfeljebb 5000 kínai karakter lehet, a beszédek pedig nem haladhatják meg az egy órát.

A kormányzati jelentések mennyiségét csökkenteni kell, és ha mégis növekedés történik, azt írásban kell megindokolni. A Financial Times szerint a résztvevők számát is szigorúan korlátozzák, a rendelet 21 pontban részletezi az értékelési rendszerek, másodkiküldések és a kormányzati mobilalkalmazások szabályozását.

A mostani intézkedések egy újabb jelei annak a Hszi Csin-ping által vezérelt, gazdaságra fókuszáló irányváltásnak, amely a felesleges kormányzati tevékenységek visszafogását célozza.

Hszi az elmúlt hónapban figyelmeztette a helyi vezetőket a mesterséges intelligencia és elektromos járművek túlfinanszírozásának veszélyeire.

A formális meetingkultúra és a túlzott jelentésírás mellett Kína régóta hadat visel a korrupció ellen is; legutóbb az állami tisztviselők reprezentációs (étkezési, dohányzási, italfogyasztási) költségeit szorították vissza.

A „gasztronómiai korrupció” elleni kampány részeként már az is előfordul, hogy háromnál több kolléga találkozásához külön engedély szükséges, és esti alkoholszondáztatásra is sor kerülhet. Ugyanakkor a szigorításoknak negatív gazdasági hatásai is vannak: a vendéglátóipar forgalma júniusban már csak 0,9 százalékkal nőtt éves alapon, szemben az előző évi 5,4 százalékkal. Sok vendéglő, konferenciahelyiség kénytelen volt elviteles kiszolgálásra átállni, hogy megőrizze működőképességét.

Bár a hivatalos álláspont szerint az etikátlan költések visszaszorítása nem zárja ki a „normális fogyasztást”, a társadalmi és gazdasági hatások nehezen elválaszthatók.

A négy éve tartó ingatlanpiaci válság és a gyenge belső kereslet amúgy is nyomasztja a kínai gazdaságot, így minden olyan intézkedés, amely tovább fékezi a belső fogyasztást, további lassulást idézhet elő. A kampány célja ugyan a párttagok túlterheltségének csökkentése, de kérdéses, mennyiben javítja a gazdaság valós teljesítményét egy ilyen „fentről lefelé” érkező racionalizálási hullám.

Kapcsolódó cikkünk

Vízválasztóhoz érkezett Európa: végre eldőlhet, Kína ölelésébe kényszerül-e az EU vezetése

A kínai kereskedelem olyan fordulatot vett, amire senki sem számított

Új fronton megy neki Amerika Kínának

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
usa new york empire state
Gazdaság
Jó hír az amerikai munkaerőpiacról, de lehet, hogy mégsem örülhetünk
Pénzcentrum
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility