Időjárás: kiadták az előrejelzést, ez vár a Balaton-átúszás résztvevőire

Hozzátették, a rendezvényt részletes időjárás-jelentéssel segítik, amely folyamatosan frissül és megtalálható a HungaroMet weboldalán, a www.met.hu-n.

Eszerint az időjárást szombaton egy épülő anticiklon határozza meg, amelynek a Balaton térsége várhatóan éppen a tengelyében lesz.

Ez a légköri helyzet nyáron jellemzően gyengén szeles, napos, meleg idővel jár.

Hozzátették, a Balatonnál fokozott szerepet kap a tavi cirkuláció, amely a nappali órákban mérsékelt, a tó tengelyéből a part irányába fújó széllel jár.

Szombaton a reggeli órákban gyenge, óránként 5-10 kilométeres sebességű, változó irányú légmozgás várható.

A déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhatja meg, amely csak kissé megélénkülő, óránként 15-20 kilométeres légmozgást okozhat. Jelentősebb hullámzásra nem kell számítani. Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet, amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható.

A hajnali hőmérséklet 21 Celsius-fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak, a víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul - írták.

