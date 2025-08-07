  • Megjelenítés
Időjárás: kiadták az előrejelzést, ez vár a Balaton-átúszás résztvevőire
Gazdaság

Időjárás: kiadták az előrejelzést, ez vár a Balaton-átúszás résztvevőire

MTI
Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését. Szombaton a légköri viszonyok közel optimálisnak ígérkeznek, sem erősebb szél sem nagyobb hullámok - remélhetően - nem fogják zavarni a több, mint 5 kilométeres táv leúszását - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Hozzátették, a rendezvényt részletes időjárás-jelentéssel segítik, amely folyamatosan frissül és megtalálható a HungaroMet weboldalán, a www.met.hu-n.

Eszerint az időjárást szombaton egy épülő anticiklon határozza meg, amelynek a Balaton térsége várhatóan éppen a tengelyében lesz.

Ez a légköri helyzet nyáron jellemzően gyengén szeles, napos, meleg idővel jár.

Hozzátették, a Balatonnál fokozott szerepet kap a tavi cirkuláció, amely a nappali órákban mérsékelt, a tó tengelyéből a part irányába fújó széllel jár.

Szombaton a reggeli órákban gyenge, óránként 5-10 kilométeres sebességű, változó irányú légmozgás várható.

A déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhatja meg, amely csak kissé megélénkülő, óránként 15-20 kilométeres légmozgást okozhat. Jelentősebb hullámzásra nem kell számítani. Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet, amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható.

A hajnali hőmérséklet 21 Celsius-fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak, a víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul - írták.

Kapcsolódó cikkünk

Berobban a kánikula: mutatjuk, milyen idő lesz a hétvégén

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
imf épület
Gazdaság
Volodimir Zelenszkij új IMF-hitelről tárgyalt
Pénzcentrum
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility