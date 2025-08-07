  • Megjelenítés
Jó hír az amerikai munkaerőpiacról, de lehet, hogy mégsem örülhetünk
Gazdaság

Jó hír az amerikai munkaerőpiacról, de lehet, hogy mégsem örülhetünk

Portfolio
Alacsony maradt az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző héten, miközben a termelékenység a vártnál jobban nőtt a második negyedévben. Kiváló adatok, de sajnos a jelenlegi helyzetben lehet, hogy semmitmondóak.
Az előző heti 216 ezer fő után 226 ezer főre nőtt az új munkanélküli segélykérelmek száma. Bár ez növekedés az előző héthez képest, de összességében továbbra is rendkívül alacsony szinten van, a munkaerőpiac befagyása miatt. Erről itt írtunk részletesebben:

Ezzel együtt érkezett a második negyedéves termelékenységi statisztika is. Eszerint a várt 2% helyett 2,4%-kal emelkedett a nem-mezőgazdasági dolgozók termelékenysége évesített negyedéves alapon, miközben az egységnyi munkaerőköltség a várt 1,5% helyett 1,6%-kal nőtt.

Normál helyzetben azt mondanánk, hogy

a termelékenység növekedése nagyon jó hír, viszont jelenleg nem lehet belőle messzemenő következtetés levonni,

mivel a vámháború miatt előrehozott, vagy éppen elhalasztott költések, vagy a befagyott munkaerőpiac megnehezíti azt rövid távon, hogy messzemenő következtetéseket vonhassunk le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

