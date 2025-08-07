Jön az elmúlt hónapok egyik legfontosabb adata – Begyújtják a rakétát a forint alatt?

Rég övezett akkora várakozás makrogazdasági adatot Magyarországon, mint most. A KSH péntek reggel publikálja az infláció júliusi statisztikáját, ami akár a forint árfolyamában is kilengéseket hozhat. A szakértők érdemi csökkenést várnak, tavaly ősz óta nem látott szintre eshetett az áremelkedési ütem, ami egyes szakértői vélemények szerint a kamatcsökkentési várakozásokat is felerősítheti, így a forint gyengülését hozhatja.

Rég nem látott esés az inflációban

Júliusban érezhetően csökkenhetett a fogyasztói árak emelkedésének üteme, ami részben bázishatásoknak tudható be. Egy évvel ezelőtt ugyanis megszűnt a kötelező akciózás, ami miatt 3,7%-ról 4,1%-ra ugrott az inflációs ráta.

Azt követően további intézkedésekkel ismét igyekezett a kormány beavatkozni az árakba, ma is működik az árfigyelő, idén pedig új elemként az árrésstopok jelentek meg. Ugyanakkor a 2024 nyarán látott hirtelen megugrás most a bázishatás miatt jól jöhet.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a júniusi 4,6%-ról 4%-ra eshetett vissza az áremelkedési ütem, ami

tavaly november óta nem látott alacsony áremelkedést jelentene.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2025. júl. 2025. dec. 2026. dec. 2025. átlag 2026. átlag Árokszállási Z.–Balog-Béki M. MBH Bank 4,0 3,9 4,5 4,5 3,8 Becsey Zsolt UniCredit 4,2 4,1 5,1 4,6 4,2 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 4,5 3,8 - 4,6 - Koncz Péter Századvég Gazdaságk. 4,2 4,2 3,7 4,6 3,8 Németh Dávid K&H Bank 4,0 3,9 4,6 4,5 4,1 Nyeste Orsolya Erste Bank 4,1 4,1 4,3 4,7 4,1 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 4,0 4,0 5,5 4,5 4,6 Trippon Mariann CIB Bank 4,1 4,3 4,5 4,6 4,1 Varga Zoltán Equilor 4,0 4,2 3,5 4,6 3,8 Virovácz Péter ING Bank 4,0 4,2 4,5 4,6 4,0 konszenzus (medián) 4,1 4,1 4,5 4,6 4,1 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Mi ez a hirtelen nagy esés?

Említettük már, hogy a bázishatás játszhat szerepet az éves alapú infláció mérséklődésében. Emellett új hatásként jelenhet meg a gyógyszerárak esetében belépő önkéntes árkorlátozás, ami először a júliusi statisztikákban tükröződik.

Virovácz Péter szerint az élelmiszerek oldalán vegyes képet látunk majd, ahol főként a zöldségek és gyümölcsök ára mutathat komoly éves inflációt. Összességében 6 százalék körüli inflációra számít ebben a termékkörben. Az ING elemzője szerint a szezonális hatások miatt valamelyest mérséklődő ruházati áremelkedés lehet jellemző, miközben komolyan lassuló drágulási ütemet vár a tartós fogyasztási cikkek esetében. Ez utóbbit az erősödő forint és a külső infláció fékeződése segíthette.

Az igazi feketeleves talán a háztartási energia lehet, ahol egyáltalán nem kizárt, hogy visszatérjen akár a két számjegyű éves alapú árindex is

- emelte ki Virovácz.

Az elemző szerint a fekete öves inflációt lehúzó tétel azonban az üzemanyag lehetett, ahol tavaly ilyenkor csúcsokat döntögettet az ár és ahhoz képest bizony bő 4 százalékkal lehettek most júliusban lejjebb az átlagárak. Ez önmagában 0,2–0,3 százalékponttal fékezhette az inflációt, vagyis a júniushoz viszonyított csökkenés fele innen jöhet majd. A másik fontos tétel pedig a szolgáltatások területe lehet, ahol 5 százalék alá is benézhet az év/év infláció, amire legutóbb 2021-ben volt példa.

A mostani csökkenés átmeneti lehet, augusztusban még hasonló inflációs folyamatok jellemezhetik a magyar piacot, de

utána megindulhat felfelé az infláció, méghozzá eléggé gyors tempóban

– hangsúlyozta Virovácz Péter. Szerinte amennyiben a kormányzat nem hosszabbítja meg az árrésstop intézkedéseket augusztus vége után, úgy a negyedik negyedévben ismét 5 százalék közelébe ugró inflációra számíthatunk.

A kedvezőbb júliusi adatok ellenére még mindig van inflációs nyomás a gazdaságban, ráadásul a lakossági észlelésben felülreprezentált élelmiszerek esetében a legjelentősebb – emelte ki Koncz Péter. A Századvég Konjunktúrakutató közgazdásza szerint az élelmiszereknél a világpiaci árak emelkedésén túl problémát okoz a hazai csapadékmentes időjárás is, ami a hazai zöldség és gyümölcs árak mellett a gabonafélék árdinamikájára is hatást gyakorol. Kedvező fejleményként érdemes viszont kiemelni az euró forint árfolyam stabilitását, ami középtávon nagymértékben hozzájárul az árstabilitás eléréséhez.

A következő hónapokban lassú emelkedés várható az éves inflációban, majd november-decemberben ismét lehet csökkenés, szintén a bázishatások miatt – vetítette előre Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

Az árrésstopok kivezetésének mikéntje és időpontja mellett a forint stabilitásának árakra gyakorolt hatása a legnagyobb talány az év második részére – véli Becsey Zsolt, az UniCredit Bank elemzője.

Az MBH Bank elemzői is azzal számolnak, hogy idén még velünk maradnak az árrésstopok, így a következő hónapokban továbbra is hullámzó adatokkal számolhatunk, bázishatások miatt is. A nyári hónapok átmeneti dezinflációja után őszre ismét 4,5% körül alakulhat az infláció, majd decemberre ismét 4%-ot megközelítő szintet érhet el.

Az alacsonyabb infláció irányába hat a mérsékelt külső infláció – az eurózóna inflációja júliusban is a célon, 2 százalékon állt – tette hozzá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakembere. Várakozásai szerint augusztusban az infláció a 4 százalék körüli szinten maradhat, majd ezt követően emelkedik.

Most indulhat el a forint is?

Az infláció érezhető csökkenésének akár piaci hatásai is lehetnek péntek reggel, éppen ezért kiemelten érdemes figyelni elsősorban a forint árfolyamát. Jelenleg ugyanis általános vélekedés, hogy a 6,5%-os alapkamat támasztja elsősorban a magyar devizát, éppen ezért bármilyen elmozdulás a kamatcsökkentés irányába azonnal hatással lenne a forintra.

A 4% körüli inflációs ráta azt jelentené, hogy megközelíti az MNB célsávját (3 plusz-mínusz 1 százalék) az infláció. Korábban a jegybank ennek a sávnak a tartós eléréséhez kötötte azt, hogy egyáltalán szóba kerülhessen a monetáris lazítás. Érdekes kérdés persze még, hogy a Monetáris Tanács hogyan értékeli az önkéntes és előírt árrésstopokat, melyek önmagukban 1-1,5 százalékponttal mérsékelhetik az inflációt a kivezetésükig. Az elemzők többsége most arra számít, hogy a 2026-os parlamenti választásokig érvényben maradnak ezek az intézkedések. Így ha a jegybank nem csak a pillanatnyi inflációt, hanem a kilátásokat vizsgálja, akkor továbbra sem lehet opció a kamat csökkentése, hiszen az árkorlátozások eltörlése várhatóan jövőre hoz még egy megugrást az inflációban.

A piac számára ugyanakkor a 4% körüli infláció sugallhatja azt, hogy az MNB esetleg felbátorodhat a következő hónapokban.

Virovácz Péter szerint a fentiek miatt az elmúlt hónapok egyik legizgalmasabb inflációs adatközlése elé nézünk. Meglátása szerint ugyanis

olyan számok érkeznek majd mind az inflációs, mind pedig a maginflációs ráta tekintetében, amelyek komolyan megmozgathatják a piacokat.

Az ING Bank elemzője szerint az sem zárható ki, hogy ismét négyessel kezdődik majd a friss inflációs adat, ennél is „sokkolóbb” lehet azonban, hogy

a maginfláció 3,6 százalékra eshetett júliusban.

Négy százalék alatt legutóbb 2021 nyarán járt ez a fajta szűrt árindex.

Virovácz szerint a nemzetközi fejlemények miatt is elkezdett visszaárazódni a magyar kamatcsökkentés esélye. A Fed esetében ugyanis a befektetők újra reális esélyt látnak arra, hogy három egyenként 25 bázispontos vágás jön még idén, illetve akár az EKB is lazíthat egyszer.

A behorpadó júliusi infláció láttán könnyen újra elszaladhat a ló a befektetőkkel, és beárazhatnak egy hosszabb kamatvágási ciklust még idénre

- véli az ING elemzője. Ez pedig szerinte kellemetlenül érintheti a forintot, hiszen ezzel a jövőben várt pozitív reálkamat csökkenne, ahogyan a régiós relatív kamatelőnyünk is, vagyis sokan dönthetnek úgy, hogy zárják a forint mellett pozíciókat. Ez komoly eladási hullámot indíthat, főleg a nyári uborkaszezon kellős közepén és

pillanatok alatt a 400-405-ös sávban találhatjuk magunkat.

Koncz Péter kiemelte, hogy a csökkenő infláció és a stabil árfolyam ellenére még mindig szűk a mozgástere a jegybanknak, kamatvágás 2026. év elején – stabilan jegybanki célsávon belül mozgó infláció mellett – valósulhat meg újra.

A mostani adat alapján azt mondhatnánk, hogy egy fokkal közelebb kerülünk a monetáris politika lazításához – kommentálta előzetesen Regős Gábor.Ugyanakkor ő sem lát esélyt lépésre a jegybanktól, a magasan ragadt inflációs várakozások szintén nem indokolnak lazítást.

