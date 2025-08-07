Kiderült az igazság a kamatcsökkentésekről: a cseh jegybank vezetői egyértelműen fogalmaztak

A Reuters által megkérdezett elemzők mindegyike arra számított, hogy a kéthetes repo ráta változatlan marad. Ez volt a hatodik ülésből a negyedik alkalom, amikor a jegybank nem változtatott a hitelfelvételi költségeken, jelezve, hogy a 2023 óta tartó kamatcsökkentési ciklus a végéhez közeledhet.
A piacok már nem számítanak további kamatcsökkentésre.
Bár az elemzők szerint még lehet esély egy csökkentésre az év későbbi részében vagy jövőre, különösen mivel olyan globális központi bankok, mint az amerikai Federal Reserve és az Európai Központi Bank, várhatóan lazítanak majd monetáris politikájukon.
Jakub Seidler, a jegybank egyik döntéshozója a múlt héten a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a további cseh kamatcsökkentés lehetősége korlátozott, és a monetáris politika valószínűleg egy ideig stabil marad. Eva Zamrazilova alelnök pedig egy Bloomberg-interjúban úgy fogalmazott, hogy a kamatcsökkentések "szinte biztosan" befejeződtek egyelőre.
A cseh gazdaság az első és második negyedévben több mint 2%-kal nőtt éves szinten, amit főként a háztartások fogyasztása hajtott.
Az elemzők szerint a jegybank valószínűleg felfelé módosítja 2025-ös növekedési előrejelzését a korábbi 2,0%-ról.
Az infláció júliusban enyhén 2,7%-ra lassult éves összehasonlításban az előzetes adatok szerint, de továbbra is a 2%-os célérték körüli 1 százalékpontos toleranciasáv felső határán maradt. A szolgáltatások árainak növekedése közel 5% volt, ami aggodalomra ad okot a döntéshozók körében, akik a lakáspiacról érkező árnyomást is figyelemmel kísérik.
A cseh korona jelenleg körülbelül 2,5%-kal erősebb, mint amit a jegybank legutóbbi előrejelzése feltételezett, ami segít fenntartani a monetáris szigor bizonyos szintjét.
A korona a kamatdöntés után 24,527-es árfolyamon állt az euróval szemben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
