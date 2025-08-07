  • Megjelenítés
Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek
Gazdaság

Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek

Portfolio
Egy nagyszabású brit genetikai kutatás nyolc olyan génterületet azonosított, amelyek összefüggésbe hozhatók a krónikus fáradtság szindrómával (ME/CFS). A felfedezés megerősíti a betegek által gyakran jelzett fertőzés utáni tünetkezdetet, és áttörést jelenthet a diagnosztika és kezelés fejlesztésében. A szakértők szerint ezzel végre tudományos alapokra helyezhető egy régóta stigmatizált és elhanyagolt betegség – számolt be a Financial Times.

Egy eddig példátlan méretű genetikai vizsgálat áttörést hozott a krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS) megértésében:

az Edinburghi Egyetem kutatói 15 500 beteg DNS-mintáját elemezve nyolc olyan génterületet azonosítottak, amelyek eltérnek az egészséges populációétól.

Két gén az immunrendszer fertőzésekre adott válaszával kapcsolatos, ami összecseng a betegek beszámolóival, miszerint tüneteik gyakran egy fertőző betegség után kezdődtek.

Portfolio Private Health Forum 2025
Az egészségügy legfontosabb trendjeiről, kihívásairól és legújabb kutatási eredményeiről is szó lesz szakmai eseményünkön.
Információ és jelentkezés

A felfedezés fontos lépés lehet a betegség diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek fejlesztésében. A kutatást vezető Chris Ponting professzor szerint a genetikai jelek megerősítik a betegek által leírt tapasztalatokat, de önmagukban még nem elegendőek célzott gyógymódok kidolgozásához. Ponting úgy fogalmazott:

Ez egy elfeledett és elhanyagolt betegség, amelynek már 15 éve szüksége lett volna egy ilyen genetikai vizsgálatra.

A jellemzően nőket érintő, sokáig stigmatizált ME/CFS világszerte mintegy 67 millió embert érint. A brit Action for ME szervezet vezetője, Sonya Chowdhury szerint az eredmények végre eszközt adhatnak az orvosok kezébe a betegek hitelesítéséhez: „Ezzel a tanulmánnyal bemasírozhatunk a rendelőkbe, és elutasíthatjuk azt az álláspontot, hogy ez nem egy valós betegség.”

A tanulmány egyelőre még nem jelent meg lektorált tudományos folyóiratban, de rövidesen elérhető lesz a MedRxiv preprint szerveren. Bár a kutatás nem tárta fel az ME/CFS és a Long Covid közötti genetikai kapcsolatot, új utakat nyitott meg egy hosszú ideje félreértett, sokszor elutasított betegség tudományos feltárása előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
benzin_6
Gazdaság
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pénzcentrum
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility