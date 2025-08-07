  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Portfolio
Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára - írja a holtankoljak.

A gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól.

  • A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.07-én):  95-ös benzin: 588 Ft/liter 
  • Gázolaj: 604 Ft/liter 
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

