Olyan vészjelzés érkezett Németországból, ami miatt Magyarország is aggódhat

Júniusban közel két éve nem látott mértékben csökkent Németország ipari termelése, ami újabb jele a külkereskedelmi feszültségek és a gyenge külső kereslet okozta gazdasági megtorpanásnak. A visszaesés különösen aggasztó Magyarország számára, mivel a hazai ipar szorosan kapcsolódik a német gyártóvállalatokhoz. Ha a német rendelésállomány tovább csökken, az közvetlenül fékezheti a magyar gazdaság növekedését is.

Németország ipari termelése júniusban 1,9%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, ami az elmúlt közel egy év legnagyobb havi csökkenése. A visszaesést főként a gépgyártás, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar gyengélkedése okozta, és jóval meghaladta az elemzői várakozásokat.

A Destatis adatai szerint így a második negyedév egészében már 1%-os visszaesés látszik.

A gyenge adat újabb jele annak, hogy Németország exportvezérelt gazdasága megszenvedi az amerikai vámintézkedések hatásait. Az Audi és a Porsche is rontotta előrejelzéseit, több cég pedig egyre súlyosbodó ellátási gondokra figyelmeztet. A májusi adatot is lefelé módosították, részben az autóipari korrekciók miatt.

A kilátások vegyesek: míg a külső kereslet továbbra is lanyha, és a gyáripari megrendelések csökkennek, a beruházási szándékok és az állami infrastrukturális kiadások reményt adnak.

A Bundesbank idén stagnálásra számít, de a középtávú előrejelzések szerint 2026-tól gyorsulhat a növekedés. A külkereskedelmi mérleg közben nyolc hónapja nem látott szintre, 14,9 milliárd euróra szűkült az import megugrása miatt.

A német ipar gyengélkedése különösen érzékenyen érintheti a magyar gazdaságot, mivel

Magyarország erősen integrált a német értékláncokba, különösen az autóipar és a gépgyártás terén.

Ha a német cégek visszafogják rendeléseiket, az negatívan hat a hazai exportteljesítményre és termelési volumenre is. Emellett a bizonytalan német kilátások fékezhetik a magyarországi beruházásokat, miközben az ellátási láncok zavarai tovább növelik a kockázatokat az ipar egészében. Az összekapcsoltság látszik abban is, hogy a német és a magyar ipar egyaránt harmadik éve van recesszióban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images