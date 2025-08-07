  • Megjelenítés
Olyan vészjelzés érkezett Németországból, ami miatt Magyarország is aggódhat
Olyan vészjelzés érkezett Németországból, ami miatt Magyarország is aggódhat

Portfolio
Júniusban közel két éve nem látott mértékben csökkent Németország ipari termelése, ami újabb jele a külkereskedelmi feszültségek és a gyenge külső kereslet okozta gazdasági megtorpanásnak. A visszaesés különösen aggasztó Magyarország számára, mivel a hazai ipar szorosan kapcsolódik a német gyártóvállalatokhoz. Ha a német rendelésállomány tovább csökken, az közvetlenül fékezheti a magyar gazdaság növekedését is.

Németország ipari termelése júniusban 1,9%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, ami az elmúlt közel egy év legnagyobb havi csökkenése. A visszaesést főként a gépgyártás, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar gyengélkedése okozta, és jóval meghaladta az elemzői várakozásokat.

A Destatis adatai szerint így a második negyedév egészében már 1%-os visszaesés látszik.

A gyenge adat újabb jele annak, hogy Németország exportvezérelt gazdasága megszenvedi az amerikai vámintézkedések hatásait. Az Audi és a Porsche is rontotta előrejelzéseit, több cég pedig egyre súlyosbodó ellátási gondokra figyelmeztet. A májusi adatot is lefelé módosították, részben az autóipari korrekciók miatt.

A kilátások vegyesek: míg a külső kereslet továbbra is lanyha, és a gyáripari megrendelések csökkennek, a beruházási szándékok és az állami infrastrukturális kiadások reményt adnak.

A Bundesbank idén stagnálásra számít, de a középtávú előrejelzések szerint 2026-tól gyorsulhat a növekedés. A külkereskedelmi mérleg közben nyolc hónapja nem látott szintre, 14,9 milliárd euróra szűkült az import megugrása miatt.

A német ipar gyengélkedése különösen érzékenyen érintheti a magyar gazdaságot, mivel

Magyarország erősen integrált a német értékláncokba, különösen az autóipar és a gépgyártás terén.

Ha a német cégek visszafogják rendeléseiket, az negatívan hat a hazai exportteljesítményre és termelési volumenre is. Emellett a bizonytalan német kilátások fékezhetik a magyarországi beruházásokat, miközben az ellátási láncok zavarai tovább növelik a kockázatokat az ipar egészében. Az összekapcsoltság látszik abban is, hogy a német és a magyar ipar egyaránt harmadik éve van recesszióban.

