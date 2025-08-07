Trump világossá tette, büntetővámok jönnek az orosz olaj vásárlóira és más importőrökre

Donald Trump 100 százalékos vámot tervez kivetni a félvezetők importjára, de mentességet kapnak azok a vállalatok, amelyek az Egyesült Államokban gyártanak vagy elkötelezték magukat a helyi gyártás mellett. Valamint az amerikai elnök megfenyegette Kínát, hogy az Indiára kivetett büntetővámokhoz hasonlót kap, ha nem hagy fel az orosz olaj vásárlásával. Azt is elmondta, hogy minden ország vámokra számíthat, amely nem szakít Moszkvával.

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy két drasztikus lépésre is készül: 100 százalékos pótvámmal akadályozná meg, hogy félvezetőket importáljanak az Egyesült Államokba a belföldi gyártás helyett. Másrészt üzent Kínának: hiába a vámháborús megállapodás, drasztikus büntetővámaokat vethet ki Pekingre, ha nem áll le az orosz energiahordozók importjával.

Azoknak a vállalatoknak, amelyek elkötelezték magukat az amerikai gyártás mellett, nem kell vámot fizetniük

– nyilatkozta Trump az Ovális Irodában. Ugyanakkor figyelmeztetett: ha egy cég ígéretet tesz a gyártásra, de nem teljesíti, utólag kell megfizetnie a felhalmozódott vámokat.

A bejelentés nem számít hivatalos vámrendelkezésnek, és egyelőre sok részlet tisztázatlan a tervezett intézkedés hatásairól. Az elnök által említett 100 százalékos vámtétel éppen azelőtt hangzott el, hogy csütörtökön életbe léptek a 10-50 százalékos vámok számos termékre több tucat kereskedelmi partnertől.

A félvezetőkre és más kulcsfontosságú technológiai termékekre vonatkozó nemzetbiztonsági vizsgálat eredményeit várhatóan augusztus közepéig jelentik be.

A bejelentésre azonnal reagáltak az érintett országok. Dél-Korea kereskedelmi megbízottja közölte, hogy a Samsung Electronics és az SK Hynix nem lesz alávetve a 100 százalékos vámoknak a Washington és Szöul közötti kereskedelmi megállapodás értelmében.

Ezzel szemben a Fülöp-szigeteki félvezetőipar elnöke, Dan Lachica "pusztítónak" nevezte Trump tervét országára nézve. Malajzia kereskedelmi minisztere pedig arra figyelmeztetett, hogy országa elveszítheti fontos amerikai piacát, ha termékei kevésbé versenyképessé válnak a vámok miatt.

A tajvani vállalatok már amerikai üzemeket építenek vagy helyi gyárakkal rendelkező amerikai cégeket vásárolnak fel a potenciális vámok ellensúlyozására.

A TSMC tajvani chipgyártó vállalat viszonylag érintetlen maradhat, mivel rendelkezik amerikai gyárakkal, így kulcsfontosságú ügyfelei, mint a Nvidia, valószínűleg nem szembesülnek megnövekedett vámköltségekkel.

Emellett, ahogy említettük, Donald Trump újabb vámintézkedéseket helyezett kilátásba Kínával szemben, miután szerdán 25%-os pótlólagos vámot rendelt el Indiára az orosz olajvásárlások miatt.

Az amerikai elnök szerint a következő hetekben további szankciók jöhetnek Peking esetében is, amelyek célja Moszkva elszigetelése a globális piacoktól.

A Fehér Ház egyelőre nem nevezte meg Kínát hivatalosan, de Trump és a pénzügyminiszter is jelezte: ha Peking nem áll le az orosz energiahordozók importjával, hasonló büntetőintézkedések várhatók. A döntések növelhetik a feszültséget a világ két legnagyobb gazdasága között.

Az Egyesült Államok Kongresszusa 2022-ben 52,7 milliárd dolláros félvezető-gyártási és kutatási támogatási programot hozott létre. A Kereskedelmi Minisztérium tavaly meggyőzte az öt vezető félvezetőgyártó vállalatot, hogy az USA-ban létesítsenek chipgyárakat.

Az EU közölte, hogy megállapodott egy egységes 15 százalékos vámtételben az uniós exporttermékek túlnyomó többségére, beleértve az autókat, chipeket és gyógyszereket. Japán pedig azt nyilatkozta, hogy az USA beleegyezett, hogy nem alkalmaz rosszabb vámtételt a chipekre, mint más országoknak.

Az ázsiai chipgyártók részvényei, amelyek jelentős amerikai beruházási tervekkel rendelkeznek, emelkedtek csütörtökön: a TSMC 4,4 százalékkal, a Samsung 2 százalékkal nőtt, míg a texasi üzemmel rendelkező szilíciumlapka-gyártó GlobalWafers 10 százalékkal ugrott meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio