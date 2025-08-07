Ukrajna hozhatja meg az energetikai megváltást Európának

Ukrajna háborús körülmények között is képes volt fenntartani és átalakítani energiarendszerét, miközben célzott támadások érték az infrastruktúrát – véli Maxim Timcsenko, a DTEK vezérigazgatója. A vezető szerint a jövő a decentralizált, megújuló energiára épül, amely kevésbé sebezhető, és stratégiai esélyt ad Ukrajnának, hogy Európa zöldenergia-bázisává váljon. A DTEK több frontvonal közeli beruházást is folytat, miközben szoros partnerséget épít többek között francia cégekkel.

Maxim Timcsenko, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiavállalatának, a DTEK-nek a vezérigazgatója az L’Express-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: az ország háborús körülmények között is képes volt fenntartani energiarendszerét, miközben célzott rakétatámadások érték az infrastruktúrát.

Elmondása szerint a három háborús tél ellenére sikerült visszaállítani az áramtermelés jelentős részét, és mostanra Ukrajna ismét képes áramot exportálni.

Timcsenko szerint ez nem lenne lehetséges amerikai Patriot légvédelmi rendszerek nélkül, és kiemelte: a jövőben a decentralizált, megújuló energiaforrásokra, valamint akkumulátoros tárolásra kell építeniük.

A DTEK több frontvonal közeli erőművét is elveszítette vagy meg kellett semmisíteni – például a Kurahivszka erőművet, amelynek teljes berendezését még időben sikerült szétszerelni és más helyszínekre szállítani. A vezérigazgató szerint minden erőmű rendelkezik evakuálási tervvel, és a vállalat több nemzetközi pert indított Oroszország ellen az elkobzott létesítmények miatt.

A munkálatok folytatásához több mint 160 millió eurót fordítottak helyreállításra az elmúlt másfél évben, és közel négyezres csapat dolgozik a rendszerek gyors visszakapcsolásán.

Timcsenko szerint a decentralizált megújulók – különösen a szél- és napenergia – kevésbé sebezhetőek az orosz csapásokkal szemben, hiszen szétaprózottságuk miatt nehéz egyszerre kiiktatni őket. Ennek jegyében folytatják a frontvonalhoz közeli Tiligulszka szélerőmű bővítését, és egy új, még nagyobb projektet is indítanak Poltavában. Emellett a Fluence amerikai–német vállalattal közösen építik Kelet-Európa egyik legnagyobb energiatárolóját, és a brit Octopus Energy-vel lakossági napelemprogramba kezdtek, amelyet RISE néven indítottak el.

A szakember szerint Ukrajna „Európa alvó energiaóriása”, amely a kontinens egyik legnagyobb megújulóenergia-potenciálját rejti magában, és amely már most is 70%-ban tiszta forrásból állít elő áramot.

Szerinte a jövő kulcsa az energia-infrastruktúra összekapcsolása Európával, így Ukrajna nemcsak energiabiztonsági tartalékként, hanem hosszú távú zöld energiaexportőrként is stratégiai szerepet játszhat. Az ország nukleáris tapasztalata, vízerőművei és gázmezői további lehetőségeket kínálnak.

A francia kapcsolatok különösen fontos szerepet játszanak a vállalat életében – emelte ki Timcsenko. A Schneider Electric már a háború kezdetén az elsők között szállított eszközöket Ukrajnába, és a francia kormány 11 millió eurós támogatással segített digitális alállomást építeni Bucsa városában. A DTEK vezetője szerint ezek az együttműködések új lehetőségeket nyitnak a francia–ukrán energetikai partnerségben.

