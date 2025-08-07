  • Megjelenítés
Ukrajna hozhatja meg az energetikai megváltást Európának
Ukrajna hozhatja meg az energetikai megváltást Európának

Ukrajna háborús körülmények között is képes volt fenntartani és átalakítani energiarendszerét, miközben célzott támadások érték az infrastruktúrát – véli Maxim Timcsenko, a DTEK vezérigazgatója. A vezető szerint a jövő a decentralizált, megújuló energiára épül, amely kevésbé sebezhető, és stratégiai esélyt ad Ukrajnának, hogy Európa zöldenergia-bázisává váljon. A DTEK több frontvonal közeli beruházást is folytat, miközben szoros partnerséget épít többek között francia cégekkel.

Maxim Timcsenko, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiavállalatának, a DTEK-nek a vezérigazgatója az L’Express-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: az ország háborús körülmények között is képes volt fenntartani energiarendszerét, miközben célzott rakétatámadások érték az infrastruktúrát.

Elmondása szerint a három háborús tél ellenére sikerült visszaállítani az áramtermelés jelentős részét, és mostanra Ukrajna ismét képes áramot exportálni.

Timcsenko szerint ez nem lenne lehetséges amerikai Patriot légvédelmi rendszerek nélkül, és kiemelte: a jövőben a decentralizált, megújuló energiaforrásokra, valamint akkumulátoros tárolásra kell építeniük.

A DTEK több frontvonal közeli erőművét is elveszítette vagy meg kellett semmisíteni – például a Kurahivszka erőművet, amelynek teljes berendezését még időben sikerült szétszerelni és más helyszínekre szállítani. A vezérigazgató szerint minden erőmű rendelkezik evakuálási tervvel, és a vállalat több nemzetközi pert indított Oroszország ellen az elkobzott létesítmények miatt.

A munkálatok folytatásához több mint 160 millió eurót fordítottak helyreállításra az elmúlt másfél évben, és közel négyezres csapat dolgozik a rendszerek gyors visszakapcsolásán.

Timcsenko szerint a decentralizált megújulók – különösen a szél- és napenergia – kevésbé sebezhetőek az orosz csapásokkal szemben, hiszen szétaprózottságuk miatt nehéz egyszerre kiiktatni őket. Ennek jegyében folytatják a frontvonalhoz közeli Tiligulszka szélerőmű bővítését, és egy új, még nagyobb projektet is indítanak Poltavában. Emellett a Fluence amerikai–német vállalattal közösen építik Kelet-Európa egyik legnagyobb energiatárolóját, és a brit Octopus Energy-vel lakossági napelemprogramba kezdtek, amelyet RISE néven indítottak el.

A szakember szerint Ukrajna „Európa alvó energiaóriása”, amely a kontinens egyik legnagyobb megújulóenergia-potenciálját rejti magában, és amely már most is 70%-ban tiszta forrásból állít elő áramot.

Szerinte a jövő kulcsa az energia-infrastruktúra összekapcsolása Európával, így Ukrajna nemcsak energiabiztonsági tartalékként, hanem hosszú távú zöld energiaexportőrként is stratégiai szerepet játszhat. Az ország nukleáris tapasztalata, vízerőművei és gázmezői további lehetőségeket kínálnak.

A francia kapcsolatok különösen fontos szerepet játszanak a vállalat életében – emelte ki Timcsenko. A Schneider Electric már a háború kezdetén az elsők között szállított eszközöket Ukrajnába, és a francia kormány 11 millió eurós támogatással segített digitális alállomást építeni Bucsa városában. A DTEK vezetője szerint ezek az együttműködések új lehetőségeket nyitnak a francia–ukrán energetikai partnerségben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

