Van is európai árstabilitás, meg nincs is

Az elmúlt hónapok összesített adatai azt mutatják, hogy az euróövezet elérte az árstabilitást. Májusban 1,9, míg az elmúlt két nyári hónapban egyaránt az Európai Központi Bank (EKB) inflációs célját jelentő 2 százalék volt a fogyasztói árak éves visszatekintő növekedési üteme. Ezzel összhangban az euróövezet jegybankja nyolc egymást követő csökkentés után júliusban változatlanul hagyta az irányadó kamatokat, a döntést követő sajtótájékoztatón pedig Christine Lagarde, a szervezet elnöke kijelentette, hogy nagyon jó úton járnak az infláció középtávú stabilizálásában. A valóság azonban jóval összetettebb a nyers adatnál.
Az infláció ugyanis minden, csak nem homogén jelenség az eurót használó országokban.
Az euróövezet gazdasági állapotát aggregáltan mutató adatokra ránézve azt hihetnénk, hogy teljesen megvalósult az árstabilitás, valójában azonban vannak országok, amelyek szinte semmilyen áremelkedést nem tapasztaltak az elmúlt évben, míg máshol máig nem történt meg az infláció tartósan alacsony szintre szorításra. Az elmúlt egy évet tekintve például Franciaországban 1 százalék alatt, Németországban és Olaszországban 1 és 2 százalék között, a Benelux-államokban, Spanyolországban és Portugáliában 2 és 3 százalék között alakult a fogyasztói árak növekedési üteme, de Közép-Kelet-Európa euróval fizető országaiban a 4 százalék feletti drágulás sem volt példa nélküli.
A jelenség hátterében az eurót használó országok gazdasági szerkezetének tradicionális különbsége, divergenciája áll, amely az összesített adatok értelmezése mellett a gazdaságpolitikai döntéshozást is megnehezíti.
Különböző szerkezetű gazdaságokhoz egyaránt illő monetáris politikát folytatni még békeidőben sem egyszerű (erről szól az optimális valutaövezetek elmélete, amelyről áttekintő jelleggel itt írtunk),
jelenleg azonban a kereskedelmi háború még inkább felerősíti az országok különböző erősségeit, kockázatait és kitettségeit.
A különbségek az inflációs adatoknál kifejezetten markánsak. Az eurózóna leggyorsabb és leglassabb áremelkedése közti különbség az orosz-ukrán háború kitörését megelőző években jellemzően 5 százalékpont alatt volt, az energiaválság és az általános inflációs válság kibontakozása azonban teljesen szétzilálta a nemzetgazdaságok összehangoltságát. Az EKB kamatemelési ciklusa némileg a konvergenciát is helyreállította, az elmúlt hónapokban azonban újra nőni kezdtek a tagországok közti különbségek. A Bloomberg számításai szerint jelenleg 5,5 százalékpont ez az eltérés, amely jelentősen felülmúlja a 2000 és 2022 között átlagosan tapasztalt 3,6 százalékpontot.
Az országok eltérő inflációs adatai az EKB monetáris tanácsának értékelésében is megmutatkoznak,
a tagok ugyanis nem ritkán "hazabeszélnek", azaz saját országuknak megfelelő döntést szorgalmaznak a tanácson belül és kommunikációjukban egyaránt.
Ezek után nem meglepő, hogy a 2 százalék alatti áremelkedést produkáló olasz és francia jegybankárok további lazítást, míg az EKB limitjét meghaladó inflációval rendelkező spanyol és görög tanácstagok óvatosságot és kivárást szorgalmaztak.
Mindebből is látszik, hogy az eurózóna tagországainak eltérő drágulási üteme meghatározó szempont lehet az EKB következő kamatdöntő ülésein, ahol Lagarde-nak vélhetően több, némileg különböző véleményt kell összehangolnia. A gazdasági helyzet ráadásul összképet nézve sem egyértelmű, hiszen
a kereskedelmi háború hatásai, az erős euró által relatíve olcsóvá import, az ellátási láncok problémái, valamint az élelmiszer-inflációt fűtő időjárási viszonyok egyaránt kockázatot jelentenek az EKB döntéshozói számára.
Forrás: Bloomberg
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Beintenének Trumpnak a vámok miatt: hatalmas F-35-ös bizniszt mondhat vissza a világ egyik leggazdagabb országa
Nem fér bele nekik az amerikai elnök politikája.
Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek
A krónikus fáradtság tömegeket érint, most pedig már azt is tudjuk, mi okozza.
Kudarcos helyzetben az ukrán hadsereg: fél éven belül jöhet az orosz stratégiai áttörés, veszélybe kerülnek a nagyvárosok
Megnyílhat az út a támadók előtt.
Baljós radarképek érkeztek: erdőtüzek füstje terjed Magyarország felett
Rendkívül nagy távolságot képes megtenni.
Szépen emelkedik a Telekom az erős negyedéves gyorsjelentés után
Jól fogadták a számokat a befektetők.
Teljesen átalakul a parkolás: ezeket a változásokat hozza az e-autózás
A Schneider Electric értékesítési igazgatóját és a Parkl Digital Technologies ügyvezetőjét kérdeztük.
Jöhet a nagy fellendülés a magyar lakásépítési piacon
Erős lehet 2026-27 az OTP Ingatlanpont elemzője szerint.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! 3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön? Bevezetés Újabb, kedvezményes 3%-os hitel jelent meg a lakáspiacon, amely komoly hatással lehet az i
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.
Hihetetlen, de igaz: a teljes törlesztőrészletedet kifizethetik helyetted
Nem mindennapi lehetőségek nyílnak meg a kormány új támogatásával.