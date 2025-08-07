Veszélyes tengeri lények lepték el Európa legnépszerűbb strandjait, tömegével kerülnek az emberek kórházba

Húszméteres csápokkal rendelkező, ostorcsapásszerű hegű, veszélyes szövődményű csípéseket okozó physalia medúzák jelentek meg tömegesen Franciaország, Portugália és Spanyolország partjainál, ideiglenes strandlezárásokat és több sérülést okozva. A jelenséget erős tengeri szelek okozták, de a kutatók egyelőre óvatosak az éghajlatváltozással való összefüggés megítélésében.

A fájdalmas csípésű, gyakran súlyos szövődményeket okozó physalia medúzák ismét ellepték Franciaország délnyugati tengerpartjait, különösen a Baszkföld és Landes strandjain, ahol több alkalommal ideiglenesen le kellett zárni a fürdőzést – számolt be a L'Express.

A partra vetődő, 20 méteres csápokat növesztő élőlények komoly sérüléseket okoztak, ami az elsősegélynyújtó pontokat is túlterhelte.

A hatóságok már előre jelezték a medúzák érkezését, és fokozott óvatosságra intik a nyaralókat, miután több fürdöző és szörfös is megsérült.

A sérülések nemcsak fájdalmasak, hanem látványosak is:

az orvosok ostorcsapás-szerű hegekről, izombénulásról és néhányszor légzési nehézségekről számoltak be.

A legújabb kezelési protokoll szerint előbb nedves homokkal kell dörzsölni a sebet, majd ecettel kevert tengervízzel történő lemosás után borotvahabot alkalmaznak, végül egy spatulával távolítják el a csápszálak maradványait. Bár a fájdalom általában „csak” 1–2 órán át tart, az esetek 8–10%-ában komoly szövődmények is előfordulhatnak.

A Bordeaux-i egyetemi kórház toxikológiai központja szerint az elmúlt hetekben több súlyos, bár nem életveszélyes eset is előfordult az Aquitaine partvidéken. A Landes térségében többen kórházi ellátásra szorultak, főként a fájdalom enyhítése céljából. A teljes régióban – az észak-spanyol Asztúriától egészen Landes megyéig – jelen vannak a physaliák, amelyeket a június végi és július közepi szelek sodortak a partok közelébe.

A physalia normál esetben a Karib-tenger és a Mexikói-öböl meleg vizeiben él, ám a Golf-áramlat és a széljárás hatására nyáron eljuthat az európai partokhoz is.

A kutatók szerint még keveset tudunk ezeknek az állatoknak a szaporodásáról, és az is meglepetést okozott, hogy idén rengeteg apró példány is feltűnt. Egyelőre túl korai lenne a klímaváltozást okolni a medúzák elszaporodásáért, de a szélviszonyok elemzése segíthet jobban megérteni a jelenséget. A következő napok időjárása kedvező lehet a strandolók számára, mivel a várható szélirány távol tarthatja a physaliákat a partoktól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images