Veszélyes tengeri lények lepték el Európa legnépszerűbb strandjait, tömegével kerülnek az emberek kórházba

A fájdalmas csípésű, gyakran súlyos szövődményeket okozó physalia medúzák ismét ellepték Franciaország délnyugati tengerpartjait, különösen a Baszkföld és Landes strandjain, ahol több alkalommal ideiglenesen le kellett zárni a fürdőzést – számolt be a L'Express.
A partra vetődő, 20 méteres csápokat növesztő élőlények komoly sérüléseket okoztak, ami az elsősegélynyújtó pontokat is túlterhelte.
A hatóságok már előre jelezték a medúzák érkezését, és fokozott óvatosságra intik a nyaralókat, miután több fürdöző és szörfös is megsérült.
A sérülések nemcsak fájdalmasak, hanem látványosak is:
az orvosok ostorcsapás-szerű hegekről, izombénulásról és néhányszor légzési nehézségekről számoltak be.
A legújabb kezelési protokoll szerint előbb nedves homokkal kell dörzsölni a sebet, majd ecettel kevert tengervízzel történő lemosás után borotvahabot alkalmaznak, végül egy spatulával távolítják el a csápszálak maradványait. Bár a fájdalom általában „csak” 1–2 órán át tart, az esetek 8–10%-ában komoly szövődmények is előfordulhatnak.
A Bordeaux-i egyetemi kórház toxikológiai központja szerint az elmúlt hetekben több súlyos, bár nem életveszélyes eset is előfordult az Aquitaine partvidéken. A Landes térségében többen kórházi ellátásra szorultak, főként a fájdalom enyhítése céljából. A teljes régióban – az észak-spanyol Asztúriától egészen Landes megyéig – jelen vannak a physaliák, amelyeket a június végi és július közepi szelek sodortak a partok közelébe.
A physalia normál esetben a Karib-tenger és a Mexikói-öböl meleg vizeiben él, ám a Golf-áramlat és a széljárás hatására nyáron eljuthat az európai partokhoz is.
A kutatók szerint még keveset tudunk ezeknek az állatoknak a szaporodásáról, és az is meglepetést okozott, hogy idén rengeteg apró példány is feltűnt. Egyelőre túl korai lenne a klímaváltozást okolni a medúzák elszaporodásáért, de a szélviszonyok elemzése segíthet jobban megérteni a jelenséget. A következő napok időjárása kedvező lehet a strandolók számára, mivel a várható szélirány távol tarthatja a physaliákat a partoktól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
