Volodimir Zelenszkij új IMF-hitelről tárgyalt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatott Kristalina Georgievával, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatójával egy új pénzügyi támogatási programról Ukrajna számára.
Megvitattuk az új pénzügyi támogatási programot, amely megerősíti az ukránokat mind a jelenlegi időszakban, mind a háború utáni időszakban
- írta Zelenszkij a kijevi találkozóról a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.
Az ukrán elnök hozzátette: "Készen állunk a szükséges lépések gyors végrehajtására. A kormány már dolgozik ezen."
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez a történelmi fordulópont, ki nyeri meg a vámháborút?
Trump látszólag jól áll.
Bejelentette Izrael: katonai ellenőrzés alá akarja vonni egész Gázát
Ugyanakkor nem irányítani a területet.
Készül a nagy kriptoösszeomlás! Figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász
A történelem csúfos kudarcról üzen.
Donald Trump olyan lépésre készül, amely miatt újra kell rajzolni majd a világtérképet
Egy teljesen új ország jöhet létre.
Fizikai munkásként is elérhető a félmillió feletti nettó – de nem akárhol
A KSH friss adataiból fontos tanulságokat lehet levonni.
Videó: elszabadult az ukrán Fantom, egymás után kaptak lángra az orosz célpontok
Alapos munkát végeztek a katonai hírszerzés drónjai.
Minden bokorból halálos veszély leselkedik az ukrán katonákra – Kulcsfontosságú területen párolgott el az eddigi fölény
A német szakértő szerint az oroszok nagy lépést tettek előre a drónhadviselésben.
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.