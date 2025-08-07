Volodimir Zelenszkij új IMF-hitelről tárgyalt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új IMF-programról tárgyalt Kristalina Georgieva ügyvezető igazgatóval

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatott Kristalina Georgievával, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatójával egy új pénzügyi támogatási programról Ukrajna számára.

Megvitattuk az új pénzügyi támogatási programot, amely megerősíti az ukránokat mind a jelenlegi időszakban, mind a háború utáni időszakban

- írta Zelenszkij a kijevi találkozóról a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Az ukrán elnök hozzátette: "Készen állunk a szükséges lépések gyors végrehajtására. A kormány már dolgozik ezen."

Forrás: Reuters

