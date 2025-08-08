  • Megjelenítés
Egyre nyíltabb a titok: hamarosan jöhet a kamatemelés Japánban
Egyre nyíltabb a titok: hamarosan jöhet a kamatemelés Japánban

A Bank of japan (BoJ) monetáris tanácsának egy tagja arról beszélt, hogy a jegybanknak még idén fel kell hagynia kivárásra épülő stratégiájával és szigorúbbra kell vennie kommunikációját - adta hírül a Bloomberg. Bár a jelenlegi japán inflációs folyamatokról megoszlik a monetáris tanács tagjainak véleménye, a legutóbbi zárt ülés beszámolója alapján arra lehet következtetni, hogy a tartósan cél feletti infláció és emelkedő várakozások még az év vége előtt retorikájának megváltoztatására késztethetik a japán jegybankot.

Egyre inkább hajlik az idei kamatemelésre a Bank of Japan (BoJ) - derült ki a monetáris tanács múlt heti üléséről közzétett összefoglalóból. Mindez az amerikai vámok japán gazdaságra gyakorolt hatásán múlik, melyet viszont csak 2-3 hónap múlva lehet majd egyértelműen megállapítani. A monetáris tanács egy nem nevesített tagja szerint

könnyen elképzelhető, hogy a japán jegybank még az év vége előtt felhagy a kivárásra alapuló stratégiájával (wait and see) és változtat az irányadó kamat mértékén.

Az erősödő inflációs nyomásra reagálva a japán jegybank tavaly történelmi kamatemelést hajtott végre és közel 8 év után véget vetett a negatív kamatok korszakának. 2024 októberében és ideén januárban ezt két további emelés követte, melynek eredményeképp jelenleg 0,5 százalék az irányadó ráta mértéke.

A BoJ monetáris tanácsa július 31-i kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az alapkamatot, a döntést követő sajtótájékoztatón pedig Kazuo Ueda, a szervezet elnöke valószínűtlennek nevezett mindennemű gyors beavatkozást.

A japán jegybank nem véletlenül áll nagyon óvatosan a kamatok emeléséhez, hiszen a klasszikus gazdaságot hűtő hatás mellett az intézkedés költségvetési hatása is nagyobb a máshol megszokottnál. Japán államadóssága ugyanis jelenleg az éves GDP-jének 235 százalékát teszi ki, így a kamatok emelése óriási mértékben drágítja a finanszírozást.

Ezzel együtt azonban látszik, hogy a monetáris tanács véleménye egyre inkább afelé tolódik el, hogy a jelenleg zajló inflációs folyamatok veszélyeztetik az árstabilitást, annak visszaállításához pedig vélhetően aktív jegybanki beavatkozásra lesz szükség.

A legutóbbi zárt ülésről szóló beszámolóból kiderül, hogy a tanácstagok véleménye megoszlik a jelenlegi folyamatok értelmezésében, melynek fő kérdése az, hogy mennyire erős az inflációs nyomás és a kereskedelmi háború miatti bizonytalanság. Vannak, akik szerint a 2 százalék körül alakuló maginfláció még nem ad okot aggodalomra, míg mások szerint az ennél, és a jegybanki célnál tartósan magasabb infláció már fenyegetést jelentenek a lakosság számára.

A monetáris tanács Bloomberg által idézett tagja szerint

az áremelkedés gyorsulásának kockázata egyre jobban növekszik, ezért a jegybanknak el kell gondolkodnia a szigorúbb szemléleten és hivatalos kommunikációjának módosításán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

