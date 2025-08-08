Elérhetetlenné váltak a legfontosabb állami online szolgáltatások

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) péntek délután leállt, ami országos fennakadásokat okozott az egészségügyi ellátásban. A rendszer hibája miatt a gyógyszertárakban nem tudják kiadni a korábban felírt recepteket, az oldal látogatói pedig csupán egy rövid üzenetet láthatnak:
Tisztelt Felhasználó! Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető.
A probléma nem korlátozódik kizárólag az egészségügyi rendszerre.
A magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer is működésképtelenné vált, gyakorlatilag megbénítva a teljes online közigazgatási ügyintézést. A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás (DÁP-app) szintén hibát jelez, miszerint "átmeneti problémába ütköztünk, már dolgozunk a megoldáson, nézz vissza később". Az EgészségAblak alkalmazásba ugyan be lehet jelentkezni, de az adatok frissítése itt sem működik.
Érdemes megjegyezni, hogy néhány héttel ezelőtt már történt hasonló leállás, amely után napokig instabil maradt a rendszer működése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepő eredmény: ők a vámháború nyertesei és vesztesei
A közhiedelemmel ellentétben Kína akár jól is kijöhet az USA-val való konfliktusból.
Bloomberg: így rajzolná át Ukrajna térképét Putyin és Trump
Készül a megállapodás Washington és Moszkva között a két vezető találkozója előtt.
Hol és mikor lehet Putyin és Trump várva várt találkozója? – Csak úgy röpködnek a dátumok és a helyszínek
Egymásnak is ellentmondó információk keringenek.
Rekkenő hőség várható, 39 fok is lehet Magyarországon
A Dél-Alföld számíthat a legnagyobb hőségre.
Sorra csörrentek meg a telefonok a világ fővárosaiban, fontos üzenetet kürtölt szét Putyin
Kína, India és Belarusz vezetőjével is beszélt az orosz elnök.
Vészjelzés a biztosítóktól: hamarosan egész régiókat hagyhatnak sorsukra a klímaválság miatt
Tényleg elöntheti a víz Amszterdamot?
Donald Tusk: gyűlnek a jelek, hamarosan befagyhat az ukrajnai háború
A lengyel kormányfő Zelenszkijjel beszélt.
Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól
Változik a forgalmi rend.
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.