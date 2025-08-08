Elérhetetlenné váltak a legfontosabb állami online szolgáltatások

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) péntek délután leállt, ami országos fennakadásokat okozott az egészségügyi ellátásban. A rendszer hibája miatt a gyógyszertárakban nem tudják kiadni a korábban felírt recepteket, az oldal látogatói pedig csupán egy rövid üzenetet láthatnak:

Tisztelt Felhasználó! Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető.

A probléma nem korlátozódik kizárólag az egészségügyi rendszerre.

A magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer is működésképtelenné vált, gyakorlatilag megbénítva a teljes online közigazgatási ügyintézést. A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás (DÁP-app) szintén hibát jelez, miszerint "átmeneti problémába ütköztünk, már dolgozunk a megoldáson, nézz vissza később". Az EgészségAblak alkalmazásba ugyan be lehet jelentkezni, de az adatok frissítése itt sem működik.

Érdemes megjegyezni, hogy néhány héttel ezelőtt már történt hasonló leállás, amely után napokig instabil maradt a rendszer működése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images