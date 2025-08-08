Ezer fővel csökkentette létszámát a magyar akkugyártó, most jön az újabb átszervezés

A dél-koreai SK csoport tájékoztatása szerint néhány hét alatt lezajlik az a folyamat, amelynek során az SK On nevű cég alkalmazottait átjelentik az SK Battery Manufacturing (SK BM) gyárába. A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete megerősítette, hogy az átszervezés jogszerűen történik, a dolgozói szerződések jogfolytonossága mellett.
A koronavírus-járvány idején létesített két komáromi akkumulátorgyár közül a második üzem kapacitáskihasználtságának maximalizálása indokolja a lépést – közölte a vállalat. Az SK BM jelentősen megnövekedett munkaerőigényét így a másik gyár dolgozóival kívánják kielégíteni, miközben az első gyár jövőjéről nem adtak tájékoztatást.
Az SK csoport akkumulátor-eladásai 2023 nyaráig dinamikusan növekedtek, majd egy év alatt kevesebb mint felére estek vissza. A vállalat 2024 elején Iváncsán is megnyitott egy akkugyárat, de az értékesítés visszaesése miatt mindhárom üzem csökkentett kapacitással működött.
Az elmúlt egy évben az SK On és az SK BM összesen több mint ezer fővel csökkentette alkalmazotti létszámát.
Már februárban felmerültek olyan hírek, hogy az SK On bezárhatja első komáromi gyárát. Akkor a dolgozók között az terjedt el, hogy egy részüket a BM gyárába, másokat az iváncsai üzembe helyezik át. Végül csak a BM-be történő áthelyezések valósultak meg, kezdetben kisebb csoportokban, most pedig az állomány nagy részét egyszerre helyezik át.
A vállalat közlése szerint a mostani átszervezés a dolgozók számára csak annyit jelent, hogy a munkavégzés helyszíne az egyik komáromi üzemből a mindössze 100 méterre lévő másikba kerül át, és a többség hasonló pozícióba kerül. Egyes dolgozók szerint azonban néhányaknak alacsonyabb beosztást vagy más munkakört ajánlottak fel, ami miatt távozni kényszerülnek, bár a szakszervezet szerint ez csak keveseket érinthet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
