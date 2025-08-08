Félelmetes szúnyogot találtak pécsi kutatók

Ázsiai tigrisszúnyogot azonosítottak a Pécsi Tudományegyetem kutatói: a rovar arról híres, hogy ellenáll a szúnyogirtásban világszerte használt vegyi anyagnak, így a megjelenése komolyan veszélyeztetheti a védekezés hatékonyságát. A Virológia Pécs közlése szerint a felfedezés a Bangladesben zajló chikungunya-járvány kapcsán most különösen időszerű.

"A Vectoract képzés során Csattográmban kollégáink nemcsak terepen gyűjtöttek és határoztak meg szúnyogokat, hanem laboratóriumi körülmények között rovarirtó szerekkel szembeni rezisztenciateszteket is végeztek. Már most sikerült azonosítaniuk egy pyrethroid-rezisztens ázsiai tigrisszúnyogot (Aedes albopictus)" – számolt be a Virológia Pécs facebook-oldala.

A bejegyzés szerint ez különösen aggasztó, mivel a pyrethroidokat világszerte széles körben használják a szúnyogirtásban:

az ilyen rezisztens egyedek megjelenése komolyan veszélyeztetheti a védekezési programok hatékonyságát, ha nem lépünk időben.

A felfedezés különösen időszerű a Bangladesben zajló chikungunya-járvány kapcsán – írják, hozzátéve: a munka ismét bebizonyította, milyen nagy szükség van arra, hogy a terepi adatgyűjtést és a laboratóriumi diagnosztikát összehangoljuk, és így valós időben nyomon követhessük a rezisztencia terjedését. A helyi kapacitás kiépítése a rezisztencia kimutatására nem csupán tudományos előrelépés, hanem közegészségügyi szükségszerűség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: GettyImages