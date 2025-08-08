Időjárás: megérkezett az előrejelzés, ez vár ránk a hétvége folyamán

A fölöttünk lévő anticiklon hatására

az előttünk álló hétvégén egyre forróbb légtömegek áramlanak majd be Magyarországra.

Vasárnapról hétfőre virradóra egy hidegfront éri majd el hazánkat, ami jó eséllyel csapadékmentesen vonul majd át felettünk. A front elvonulását követően jövőhéten újra meleg, rendkívül száraz légtömegek érkeznek majd.

Az előttünk álló éjszaka nagyrészt 10 és 16 Celsius-fok között alakul majd a minimum hőmérséklet országszerte, miközben a szél mérséklet, gyenge lesz, az ég pedig derült lesz felettünk.

Szombaton az észak-keleti országrészben lehet gomolyfelhő képződésre számítani, kis eséllyel záporeső is előfordulhat. Máshol derült időre kell készülni.

A vízpartok környékén igazi strandidő várható a holnapi nap folyamán, a magyar tavak vízhőmérséklete egyre emelkedni fog.

Kép forrása: HungaroMet

Vasárnap tovább fokozódik a hőség, így 32 és 38 Celsius-fok között alakulhatnak a csúcsértékek, majd a hétfőn érkező hidegfront hatására enyhén visszaesik a hőmérséklet. Ezt követően azonban a jövőhét folyamán ismét melegszik majd a levegő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images