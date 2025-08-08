Itt a hét legfontosabb adata: kellemetlen meglepetést okozott az infláció

Az elmúlt hónapok emelkedése után előzetesen lehetett arra számítani, hogy júliusban csökken az infláció, ennek részben a naptárhatás az oka, hiszen 2024 nyarán a kötelező akciózások kivezetésével megugrott az áremelkedési ütem. Éppen ezért az elemzők arra számítottak, hogy 4% környékére eshetett az inflációs ráta,
a Portfolio konszenzusa 4,1% volt.
Érdemes külön kiemelni, hogy
a maginfláció 4%-ra csökkent, ami tavaly májusban volt utoljára ilyen alacsony, alacsonyabb pedig 2021 augusztusában.
A KSH kimutatása szerint az élelmiszerárak éves emelkedési üteme mérséklődött, ami jó hír, de még így is 5,9% volt, vagyis magasabb, mint az inflációs ráta. Az élelmiszereken belül az elmúlt hónapokban megfigyelt gyümölcsdrágulás nem állt meg, az továbbra is nagyon jelentős. Az idényáras zöldségek is drágábbak, mint tavaly, de júliusban már kedvezőbben alakultak az áraik, éves alapon nem folytatódott a drágulás. A keresztárazás hatásai továbbra sem figyelhetők meg, ahol erre gyanakodni lehet az az édesipari lisztesáruk területe. A vártnál magasabb éves áremelkedésért elsősorban
az energiaárak voltak felelősek, melyek 10,9%-kal emelkedtek
tavaly júliushoz képest az előző havi 8,6%-os drágulás után. Ennek oka részben a lakosság magasabb energiafelhasználása lehetett, emellett a KSH speciális elszámolási módszertana okozhatta a vezetékes gáz árának 23,1%-os éves emelkedését.
A gázárak hektikus mozgása mögött egy érdekes statisztikai jelenség áll, pontosabban az a módszer, ahogyan a hazai kettős lakossági díjszabást a KSH az átlagárakban elszámolja. Mint ismert, bizonyos fogyasztási szint felett a háztartások a normál tarifa hétszereséért kapják a vezetékes gázt. Emiatt a háztartások átlagos gázára attól függ, hogy a lakoság egésze milyen arányban fogyasztott a magasabb árú gázból. Ezt a KSH hónapról hónapra energetikai részadatokból próbálja becsülni. Ezért hiába fix a gáz hatósági díjszabása, a háztartások átlagos gázára a statisztika számára hónapról hónapra mozog. Ennek látványos időszaka volt a hétszeres gázár bevezetése utáni időszak, amikor a lakosság a gázon elkezdett spórolni, a fogyasztás kisebb része esett a hétszeres árkategóriába, ezért az átlagár hónapról hónapra csökkent. Tavaly év végre óta ennek a folyamatnak az ellenkezője figyelhető meg. November óta csak egyetlen olyan hónap volt, amikor a KSH a gázár csökkenését kalkulálta, a többiben az átlagár emelkedését mérte. Júliusban 2,3%-ot, amivel az éves alapú áremelkedés már 23%-os. Ez önmagában 0,4 százalékponttal járul hozzá a 4,3%-os inflációs mutatóhoz. Hogy pontosan mi az oka az átlag emelkedésének, nem lehet tudni. Kézenfekvő magyarázat, hogy a lakosság egy része elkezdett többet fogyasztani a drágább gázból (vagyis túllépett egy fogyasztási határon, ami felett már drágábban kapja a gázt), de hogy ennek esetleg a hűvösebb időjárás, vagy épp a légkondik, medencék nagyobb használata, esetleg az energiaspórolás egy általános enyhülése az oka, azt nem tudni.
|Áralakulás (2025. júl., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|0,3
|5,9
|Szeszes ital, dohány
|0,3
|6,5
|Ruházkodás
|-1,4
|1,9
|Tartós fogy. cikk
|-0,2
|2,1
|Háztart. energia
|1,2
|10,9
|Egyéb cikk, üzemanyag
|0,2
|-0,4
|Szolgáltatások
|1,0
|5,3
|Fogyasztói árindex
|0,4
|4,3
|Maginfláció
|0,4
|4,0
|Nyugdíjas infláció
|0,4
|4,5
|Forrás: KSH, Portfolio
A ruházkodási cikkek árának nagy havi alapú esése a szezonalitásnak tudható be, ezt mutatja, hogy az éves drágulási ütem alig mérséklődött a júniusi 2%-ról. A szolgáltatások esetében látszik továbbra is érdemi áremelkedés, a havi alapú 1%-os drágulás mellett az 5,3%-os éves drágulás is meghaladja az átlagot.
A vártnál magasabb inflációs ráta akár jó hír is lehet a forint számára, hiszen
így továbbra sem tért vissza az áremelkedési ütem a jegybank célsávjába.
Az elemzők egy része arra számított, hogy egy 4% körüli, vagy az alatti inflációs ráta ismét felerősítheti a kamatcsökkentési várakozásokat, ami a jelenlegi helyzetben negatívan érintené a forintot. A mostani adat alapján azonban
továbbra sem csillan fel a lazítás lehetősége az MNB előtt.
Ráadásul a most megjelent inflációs adatok az árrésstopok hatását is tartalmazzák, melyek nélkül 1-1,5 százalékponttal magasabb lehetne az áremelkedési ütem, jóval a jegybanki cél felett. Így továbbra sem számíthatunk arra, hogy a Monetáris Tanács akár csak megfontolná a kamatcsökkentés lehetőségét következő ülésén.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség a friss inflációs adatra reagálva azt írja a közleményében, hogy véleménye szerint a bajokat ott kellene kezelni, ahol keletkeznek, és nem máshol, éppen ezért indokolt az árrésstop augusztus végi kivezetése. Az árrésstop lényegében minden elemében káros a kereskedelemre, a lakosságra, sőt az egész gazdaságra nézve: a kereskedelem kénytelen visszafogni a beruházásait, kevesebb, és kisebb mértékű akciót tud indítani, és nemhogy ellenállóbb, de éppen kiszolgáltatottabb lesz a beszállítók felől érkező árnyomásnak, ez tükröződik is a mostani áremelkedésekben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
