Két hónap után újra deficittel zárt az államkassza

Júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban - adta hírül a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az év első hét hónapjában felhalmozódó közel 2800 milliárd forintos deficit alapján nagyjából az előző évek pályáján halad a költségvetés.

A 12,8 milliárd forintos júliusi deficitet nehéz értelmezni, mert szezonális szempontból elég zavaros hónapról van szó: többnyire kis hiánnyal szokott zárni a nyár középső hónapja, de óriási lyukra és méretes többletre is volt már (2-2) példa az elmúlt években. Ennek oka, hogy több bevételi és kiadási tétel is tud tolódni egy-egy hónapot előre és hátra, ami nagyon lökdösi az egyenlegmutatót.

Összességében annyit megállapíthatunk, hogy az év elejéhez képest némi javulás mintha látható lenne a számokon, legalábbis ahhoz képest, hogy áprilisig a kumulált hiány rekord magas volt.

Az azóta eltelt három hónap összességében többletet hozott,

és ez elég volt ahhoz, hogy a kétes dicsőségű rekordot átvegye a 2023-as év.

Ugyanakkor ez a javulás erősen viszonylagos, az időarányos hiányteljesülés alapján ez az év még nyugodtan zárhat ugyanolyan magas hiánnyal, mint az előző. Az év második felét ugyan már nem nyomja a rengeteg lakossági állampapírkamat kifizetés (július végéig a költségvetés 2 726,3 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 509,3 milliárd forinttal magasabb a tavalyi időarányosnál), viszont a kormányzat választási költekezésének első jelei már megjelennek benne.

Július végéig az államháztartás központi alrendszere 2 786,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Az NGM az adathoz fűzött kommentárjában megállapítja, hogy ez megegyezik az idei évre várható pénzforgalmi hiány (4 774 milliárd forint) időarányos részével, 58,4%-kal, ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi. Mint ismert, a kormány az idei hivatalos hiánytervét már többször módosította, utoljára az eredményszemléletű GDP-arányos mutatót 3,7%-ról 4,1%-ra emelte fel. Az elemzők úgy látják, hogy a deficit közelebb lehet az 5%-hoz, mint a 4-hez.

Az első héthavi hiányon belül a központi költségvetés 2 779,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 89,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 95,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,6 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében mintegy 9 százalékos növekedés történt. A kormányzat abban reménykedik, hogy a vártál rosszabb növekedési pálya nem érinti az adóbevételeket, mert azok elsősorban a leginkább ellenálló területhez, a fogyasztáshoz kötődnek.

