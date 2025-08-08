Közzétette gyorsjelentését a Mol - Itt vannak a legfontosabb számok

Energiastratégia Intézet Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját - Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.

Caprica Consulting Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?

Holdblog A gazdasági önkárosításról Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

Energiastratégia Intézet Energiahatékonysági szakpolitikai csomag Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.

SPB Blog SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz

RSM Blog Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi

Holdblog Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n