Közzétette gyorsjelentését a Mol - Itt vannak a legfontosabb számok
Ma hajnalban közzétette a 2025. évi második negyedéves gyorsjelentését a Mol, az alábbiakban megnézzük, hogy a legfontosabb sorokon hogyan teljesített a társaság az elemzői várakozásokhoz képest.

Összességében az mondható el, hogy

az elemzői várakozásokat jelentősen alulmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest gyenge negyedévet zárt a Mol.

A következő számokat közölték a fontosabb sorokon:

  • Újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA: 685 millió dollár, szemben a 795 millió dolláros elemzői várakozással (tehát -13,8%). Attól függ persze, hogy honnan nézzük a dolgokat: ez a szám ugyanis jelentős visszaesés a 2022-ben látott, rendkívül magas energiaár-környezetben realizált eredményekhez képest, a hosszú távú teljesítményt tekintve azonban az mondható el, hogy átlagos negyedévet zárt a Mol.
  • Upstream tisztított EBITDA: 276 millió dollár, ami 6 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (260 millió dollárra számítottak a szakértők). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 3 százalékkal alacsonyabb, az első negyedéves számoknál pedig 13 százalékkal rosszabban alakult az üzletág teljesítménye.
  • Downstream tisztított EBITDA: a negyedévben 307 millió dollár lett a szegmens EBITDA-ja, szemben a 345 millió dolláros elemzői várakozással, tehát 11 százalékkal a várt alatt teljesített az üzletág. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 25 százalékkal alacsonyabb, az első negyedéves eredménynél pedig 2 százalékkal lett jobb.

    A downstream VOLT A MOL LEGJÖVEDELMEZŐBB ÜZLETÁGA A NEGYEDÉVBEN.

  • Fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA: 246 millió dollár, ami 14 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (216 millió dollár). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest ez 27 százalékkal magasabb, az első negyedéves számoknál pedig 55 százalékkal magasabban alakult az üzletág teljesítménye.
  • Gáz szegmens tisztított EBITDA: 39 millió dollár, ami alulmúlta az 52 millió dolláros elemzői várakozást. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 29 százalékkal alacsonyabb, az első negyedéves eredményt pedig 41 százalékkal múlta alul.
  • Körforgásos Gazdaság szolgáltatások EBITDA: 10 millió dolláros veszteség, miközben az elemzők 4,9 millió dolláros profitra számítottak.

Az adótételeket (-127 millió dollár) és a pénzügyi műveletek eredményét (+33 millió dollár) figyelembe véve

összességében 103 millió dolláros lett az adózott eredmény, szemben a várt 326 millió dolláros profittal.

