  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog - írja a holtankoljak.

A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan,

ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.08-án):

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 602 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött

Teljesen átalakul a parkolás: ezeket a változásokat hozza az e-autózás

Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-987743918-család-egészség-élet-életkor-gondoskodás-idősek-nyugdíjas-öregedés-társadalom
Gazdaság
Kegyetlen számok érkeztek: a magyarok a nyugdíjkorhatárt sem érik meg egészségben
Pénzcentrum
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility