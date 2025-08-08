Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holdblog Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm

HitelesAndrás Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok

ChikansPlanet Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest

RSM Blog Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi

KonyhaKontrolling Milyen devizában vegyem meg az ETF-et? Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy

Energiastratégia Intézet Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját - Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.

Caprica Consulting Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?