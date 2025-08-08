  • Megjelenítés
Meglepő fordulat: Trump már az aranyra is vámot vetett ki
Gazdaság

Meglepő fordulat: Trump már az aranyra is vámot vetett ki

Portfolio
A Bloomberg beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök nagy meglepetésre vámot vetett ki a 100 uncia, illetve az 1 kg tömegű aranyrudak importjára. A bejelentés érzékenyen érintette a nemesfémpiaci befektetőket, valamint a kereskedelemben fontos szerepet játszó Svájcot is.

Meglepetésként érte a globális aranybefektetőket Donald Trump legfrissebb vámintézkedése, amely ezúttal az 1 kg és a 100 uncia tömegű aranytömböket célozza. A bejelentés súlyát az adja, hogy a kereskedelemben ezen két standard terjedt el, így a forgalom nagy része a jövőben vámköteles árun keresztül fog bonyolódni. A befektetők azt várták, hogy az arany kivételt fog élvezni Trump korábban kihirdetett vámjai alól (többek között a Svájcot sújtó sokkoló 39 százalékos tarifa alól), így

meglepődve tapasztalták, hogy az arany végül a vámköteles termékek listáján jelent meg a hivatalos tájékoztatásban.

Az amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság indoklása szerint az említett aranytömbök már megmunkált terméknek számítanak, ezért kerültek az új vámok hatálya alá.

A hírt erős piaci reakció követte, a new york-i tőzsdén például rekord magasságba emelkedett az aranyra vonatkozó határidős ügyletek jegyzési árfolyama. Az áremelkedés mellett a piaci káosz is jelentős, hiszen a kereskedők és befektetők nagy része még azt sem tudja, hogy a vámok vajon mikor lépnek érvénybe (sokak szerint ez már meg is történt), illetve pontosan mely országokra vonatkoznak. Az is érdekes kérdés, hogy vajon a nagyobb, 400 uncia tömegű aranyra is vonatkoznak-e a vámok, ellenkező esetben ugyanis egyszerűen megvalósítható a nagyobb tömbök vámmentesen USA-ba szállítása, majd feldarabolása - véli egy neve elhallgatását kérő kereskedőcég menedzsere.

Robert Gottlieb, a JPMorgan egykori kereskedője szerint az arany történelmileg az államok, jegybankok és a befektetők vagyonának értékét őrző funkciót látott el,

így soha nem gondolták, hogy valaha vámmal sújtanák a kereskedést.

A világ az új tarifa által érintett 100 unciás tömbökön keresztül bonyolítja az aranykereskedelem legnagyobb részét, Trump bejelentése így érzékenyen érinti a befektetők jelentős részét.

Az intézkedés másik vesztese a nemrég szintén súlyos vámterhet kapó Svájc lehet, melynek exportja komoly mértékben támaszkodik a 100 uncia kiszerelésű aranytömbökre.

Az alpesi ország jelenleg komoly gazdasági sokkot szenved el, hiszen a Trump által kivetett 39 százalékos vámok várhatóan komoly versenyhátrányt okozhatnak az exportőröknek. A tarifa csökkentése céljából Karin Keller-Sutter, a Svájci Államszövetség elnöke nemrég látogatást tett az Egyesült Államokban, de nem tudott egyezségre jutni Trumppal és minisztereivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

