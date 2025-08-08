Meglepő fordulat: Trump már az aranyra is vámot vetett ki

Meglepetésként érte a globális aranybefektetőket Donald Trump legfrissebb vámintézkedése, amely ezúttal az 1 kg és a 100 uncia tömegű aranytömböket célozza. A bejelentés súlyát az adja, hogy a kereskedelemben ezen két standard terjedt el, így a forgalom nagy része a jövőben vámköteles árun keresztül fog bonyolódni. A befektetők azt várták, hogy az arany kivételt fog élvezni Trump korábban kihirdetett vámjai alól (többek között a Svájcot sújtó sokkoló 39 százalékos tarifa alól), így
meglepődve tapasztalták, hogy az arany végül a vámköteles termékek listáján jelent meg a hivatalos tájékoztatásban.
Az amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság indoklása szerint az említett aranytömbök már megmunkált terméknek számítanak, ezért kerültek az új vámok hatálya alá.
A hírt erős piaci reakció követte, a new york-i tőzsdén például rekord magasságba emelkedett az aranyra vonatkozó határidős ügyletek jegyzési árfolyama. Az áremelkedés mellett a piaci káosz is jelentős, hiszen a kereskedők és befektetők nagy része még azt sem tudja, hogy a vámok vajon mikor lépnek érvénybe (sokak szerint ez már meg is történt), illetve pontosan mely országokra vonatkoznak. Az is érdekes kérdés, hogy vajon a nagyobb, 400 uncia tömegű aranyra is vonatkoznak-e a vámok, ellenkező esetben ugyanis egyszerűen megvalósítható a nagyobb tömbök vámmentesen USA-ba szállítása, majd feldarabolása - véli egy neve elhallgatását kérő kereskedőcég menedzsere.
Robert Gottlieb, a JPMorgan egykori kereskedője szerint az arany történelmileg az államok, jegybankok és a befektetők vagyonának értékét őrző funkciót látott el,
így soha nem gondolták, hogy valaha vámmal sújtanák a kereskedést.
A világ az új tarifa által érintett 100 unciás tömbökön keresztül bonyolítja az aranykereskedelem legnagyobb részét, Trump bejelentése így érzékenyen érinti a befektetők jelentős részét.
Az intézkedés másik vesztese a nemrég szintén súlyos vámterhet kapó Svájc lehet, melynek exportja komoly mértékben támaszkodik a 100 uncia kiszerelésű aranytömbökre.
Az alpesi ország jelenleg komoly gazdasági sokkot szenved el, hiszen a Trump által kivetett 39 százalékos vámok várhatóan komoly versenyhátrányt okozhatnak az exportőröknek. A tarifa csökkentése céljából Karin Keller-Sutter, a Svájci Államszövetség elnöke nemrég látogatást tett az Egyesült Államokban, de nem tudott egyezségre jutni Trumppal és minisztereivel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Reméljük, ezt Trump nem látta: csúcson Tajvan külkereskedelmi többlete az USA-val szemben
Ezért máshol magas vámok járnak.
Románia hozzányúl a magánnyugdíjrendszerhez, ennek sokan nem fognak örülni
8 millió embernek van ilyen megtakarítása.
Hiába hozzák be rohamléptekben a hátrányt az oroszok, az ukránok filléres fegyvere még mindig kegyetlen ellenfél
Konkrét számokat közölt a vezérkar.
Két hónap után újra deficittel zárt az államkassza
Az elmúlt évek pályáján a költségvetés.
Nagyot dobtak a magyar GDP-n az uniós pénzek, pedig nem a jövőbe fektettük őket
Az Európai Bizottság keserédes jelentést adott ki a kohéziós politika hatásáról.
Albérletárak le, új lakásépítések fel? Öveket becsatolni, az Otthon Start sok mindent megbolygat!
Érdemes hosszabb távon gondolkodni.
Döbbenetes tempóban száguldanak a TBSZ-ek, ide zúdult a pénz az állampapírokból
Történelmi csúcson a magyarok befektetései!
1,1 millió forint egy budapesti panellakás négyzetméteréért? Ma már ez a realitás
36%-kal drágultak a panelek éves összevetésben.
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.