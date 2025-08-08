Megszólaltak az elemzők a kiábrándító adat után: mikor lehet ebből kamatcsökkentés?

Mi okozta a meglepetést?
A júniusi 4,6%-ról ugyan csökkent az infláció júliusban, de a 4,3%-os érték meghaladta az előzetes várakozásokat. A Portfolio által megkérdezett elemzők néhány nappal ezelőtt 4 százalék körüli éves drágulást valószínűsítettek részben a bázishatás (az infláció tavaly júliusi megugrása) miatt.
A KSH adataiból az is kiderült, hogy a vártnál magasabb áremelkedési ütemért elsősorban az energiaárak voltak felelősek, melyek közel 11%-kal emelkedtek egy év alatt. Az élelmiszerek továbbra is átlagon felüli mértékben drágultak, 5,9%-os volt az infláció abban a termékkörben.
A kilátásokat tekintve azonban jó jel, hogy a maginfláció tovább csökkent
- emelték ki kommentárjukban az MBH Bank elemzői.
Hozzáteszik az elemzők, hogy az élelmiszerek és a szolgáltatások esetében továbbra is vegyes a kép, míg a havi ráták magasabban alakultak, az éves mutatók mindkét kategória esetében lejjebb jöttek. Az éves élelmiszerinfláció 6% alatt utoljára tavaly decemberben volt, a szolgáltatások éves mutatója pedig több mint három éve nem látott alacsony szintre mérséklődött.
A friss adat egyben azt is jelenti, hogy megszakadt az alacsony havi átárazások sorozata. Mindez rávilágít arra, hogy az elmúlt négy hónap kedvezően alakuló inflációs képe kizárólag a különböző időzítéssel beérkezett kormányzati árintézkedések és az önkéntes árkorlátozások hatása volt – emelte ki Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint azzal, hogy júliusra lényegében kifutott az összes intézkedés egyhavi inflációt fékező hatása, az alapfolyamatok vették át az uralmat és a mutató egyből megugrott.
Tehát minden törekvés ellenére Magyarországon magas a strukturális infláció
- tette hozzá Virovácz.
Erre utal, hogy a maginfláció – bár júliusban tovább fékeződött – még mindig 4 százalékos, a tavalyi rendkívül magas bázis ellenére is – emelte ki.
Összességében Virovácz szerint meglehetősen szerteágazó területek magasabb áremelkedése adta ki, hogy a vártnál magasabb lett a júliusi inflációs ráta.
A vártnál nagyobb inflációban két tényező játszott szerepet: havi alapon a szolgáltatások 1,0, míg a háztartási energia 1,2 százalékkal drágult – hangsúlyozta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakembere.
Az inflációs kép összességében továbbra is vegyes. Az elkövetkező hónapokban a forint stabilitása, a munkapiac feszességének oldódása és a várhatóan lassuló bérkiáramlás a dezinflációs folyamat malmára hajtja a vizet – véli Nagy János, az Erste Bank makroelemzője.
Velünk maradnak az árrésstopok?
Az árrésstop kivezetésének lakosságra való negatív, áremelő hatásai miatt érdemi annak a valószínűsége, hogy az intézkedés tartósabban velünk maradhat, és legkorábban valamikor 2026-ban szűnhet csak meg – vélik az MBH elemzői.
Előre tekintve augusztusban is 4 százalék közelében maradhat az inflációs ráta, ám ha az árrésstop intézkedéseket valóban kivezeti a kormányzat a hónap végén, akkor októberre akár érdemben 5 százalék fölé ugró inflációs rátát is láthatnánk – véli Virovácz Péter. A következő két évet illetően az érvényben lévő előrejelzésük szerint 4 százalék körül ragadhat az inflációs mutató, vagyis érdemben 4 százalék feletti inflációt várhatnánk 2026-2027 átlagában.
Az élelmiszerinflációt érdemben visszafogják az árrésstopok – véli Regős Gábor. Kiemelte, hogy emellett is azért van egy szemmel jól látható áremelkedés az élelmiszereknél: éves szinten 5,9 százalék míg havi alapon 0,3 százalék. Az éves drágulást olyan termékek vezetik, amelynek vagy a világpiaci ára nőtt jelentősen (például csokoládé , kakaó 20,4 százalék, kávé 19,6 százalék) vagy pedig a hazai kedvezőtlen időjárás járult hozzá az árak növekedéséhez – kiemelkedő például az őszibarack árának közel duplázódása.
Mikor lehet csökkenteni a kamatot?
Az inflációs adatok és a magasan ragadt lakossági inflációs várakozások miatt
nincs tere a jegybanki kamatcsökkentéseknek idén
- vélik az MBH Bank elemzői.
Virovácz Péter szerint is maradhat a szigorú jegybanki hangvétel és a 6,5%-os alapkamat a jelenlegi inflációs kilátások mellett.
Inkább távolodtunk a monetáris politika lazulásától
- kommentálta az adatot Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza. Szerinte a magas inflációs várakozások miatt sem várható, hogy a jegybank az idén kamatot tud csökkenteni.
