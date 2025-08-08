  • Megjelenítés
Orbán Viktor: a jövőben jobban járhat, akinek gyereke van
Gazdaság

Orbán Viktor: a jövőben jobban járhat, akinek gyereke van

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában ad élő interjút, a kormányfő fontosabb kijelentéseiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Otthon Start Program

Nagy vita Magyarországon, hogy hova helyezze a hangsúlyt a kormány: a bérlakásra vagy a saját otthonra. Aki dogmatikus, azt mondja, hogy "vagy-vagy". Legyenek bérlakások piaci alapon, legyenek albérletek, kibérelhető lakások. De az én filozófiámban az függőség, ha a saját lakásodban laksz. Ha van magyar álom, akkor annak lényege a saját otthon: a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget.

A kormány a saját tulajdonhoz jutást tartja fontosnak, ezért hirdették meg a fix 3%-os hitelt. A törlesztőrészlet sok esetben alacsonyabb lehet, mintha albérletet fizetne. Tehát törlesztőrészletet fizet, nem lakbért. Ezzel léphetnek be a tulajdonosok közösségébe - mondja Orbán.

Kezdődik az interjú

A kormányfőt először a családtámogatások változásáról (csed, gyed adómentesség, családi adókedvezmény emelkedése) kérdezték. Szerinte most mindenki "oszt-szoroz".

"Miért nincs több gyerek?" - tette fel a kérdést. Szeirnte korábban az emberek többb, most kevesebb gyereket akarnak. Két lehetséges magyarázat van erre szerinte: vagy megváltoztak az emberek, és más az életfilozófuiájuk, kényelemesebb életet választanak. A másik lehetőség, hogy a fiatalok akadályokat látnak, és később vágnak bele a házasságba, a gyermekvállalásba.

Mi arra az ösvényre léptünk, hogy az akadályokat mozdítsuk ela fiatalok elől, ahol a vágyott gyerekek megszületnek.

Orbán azt szeretné, ha a jövőben

ha gyereked van, akkor anyaliag is jobban jársz. Még nem tartunk itt, de lépésről lépésre közelítünk ide.

Sorolta: a csed és a gyed adómentes lesz. A csed esetében ez havonta 78 ezer forint, a gyed esetében 43 ezer forint többletjövedelmet jelent az átlagos jövedelem esetében. Ha valaki csed-en van, akkor több pénzt kaphat, mintha dolgozna.

A gyermekek után járó családi adókedvezmény 10-ről 15-re, a kétgyereseknél 40-ről 60 ezerre, a háromgyerekeseknél 99 ről 148 ezerre nőtt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher

