Orbán Viktor: a jövőben jobban járhat, akinek gyereke van

A kormányfőt először a családtámogatások változásáról (csed, gyed adómentesség, családi adókedvezmény emelkedése) kérdezték. Szerinte most mindenki "oszt-szoroz".

"Miért nincs több gyerek?" - tette fel a kérdést. Szeirnte korábban az emberek többb, most kevesebb gyereket akarnak. Két lehetséges magyarázat van erre szerinte: vagy megváltoztak az emberek, és más az életfilozófuiájuk, kényelemesebb életet választanak. A másik lehetőség, hogy a fiatalok akadályokat látnak, és később vágnak bele a házasságba, a gyermekvállalásba.

Mi arra az ösvényre léptünk, hogy az akadályokat mozdítsuk ela fiatalok elől, ahol a vágyott gyerekek megszületnek.

Orbán azt szeretné, ha a jövőben

ha gyereked van, akkor anyaliag is jobban jársz. Még nem tartunk itt, de lépésről lépésre közelítünk ide.

Sorolta: a csed és a gyed adómentes lesz. A csed esetében ez havonta 78 ezer forint, a gyed esetében 43 ezer forint többletjövedelmet jelent az átlagos jövedelem esetében. Ha valaki csed-en van, akkor több pénzt kaphat, mintha dolgozna.

A gyermekek után járó családi adókedvezmény 10-ről 15-re, a kétgyereseknél 40-ről 60 ezerre, a háromgyerekeseknél 99 ről 148 ezerre nőtt.