Orbán Viktor: a jövőben jobban járhat, akinek gyereke van

Otthon Start Program
Nagy vita Magyarországon, hogy hova helyezze a hangsúlyt a kormány: a bérlakásra vagy a saját otthonra. Aki dogmatikus, azt mondja, hogy "vagy-vagy". Legyenek bérlakások piaci alapon, legyenek albérletek, kibérelhető lakások. De az én filozófiámban az függőség, ha a saját lakásodban laksz. Ha van magyar álom, akkor annak lényege a saját otthon: a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget.
A kormány a saját tulajdonhoz jutást tartja fontosnak, ezért hirdették meg a fix 3%-os hitelt. A törlesztőrészlet sok esetben alacsonyabb lehet, mintha albérletet fizetne. Tehát törlesztőrészletet fizet, nem lakbért. Ezzel léphetnek be a tulajdonosok közösségébe - mondja Orbán.
Kezdődik az interjú
A kormányfőt először a családtámogatások változásáról (csed, gyed adómentesség, családi adókedvezmény emelkedése) kérdezték. Szerinte most mindenki "oszt-szoroz".
"Miért nincs több gyerek?" - tette fel a kérdést. Szeirnte korábban az emberek többb, most kevesebb gyereket akarnak. Két lehetséges magyarázat van erre szerinte: vagy megváltoztak az emberek, és más az életfilozófuiájuk, kényelemesebb életet választanak. A másik lehetőség, hogy a fiatalok akadályokat látnak, és később vágnak bele a házasságba, a gyermekvállalásba.
Mi arra az ösvényre léptünk, hogy az akadályokat mozdítsuk ela fiatalok elől, ahol a vágyott gyerekek megszületnek.
Orbán azt szeretné, ha a jövőben
ha gyereked van, akkor anyaliag is jobban jársz. Még nem tartunk itt, de lépésről lépésre közelítünk ide.
Sorolta: a csed és a gyed adómentes lesz. A csed esetében ez havonta 78 ezer forint, a gyed esetében 43 ezer forint többletjövedelmet jelent az átlagos jövedelem esetében. Ha valaki csed-en van, akkor több pénzt kaphat, mintha dolgozna.
A gyermekek után járó családi adókedvezmény 10-ről 15-re, a kétgyereseknél 40-ről 60 ezerre, a háromgyerekeseknél 99 ről 148 ezerre nőtt.
Hamarosan élőben szólal meg Orbán Viktor
Részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher
Megszületett a döntés, megszállja Gázát Izrael, de egy kulcsszereplő már tiltakozik
Egyre nagyobb a feszültség a kormány és a hadsereg között.
Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött
Izgalmas lépések készülnek.
Közzétette gyorsjelentését a Mol - Itt vannak a legfontosabb számok
Mutatjuk, hogyan teljesített az olajcég.
Ennél Fed-kritikusabb jelöltet nem is választhatott volna Trump
Stephen Mirant, a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének vezetőjét.
Megszületett a döntés: meghosszabbítják a vészhelyzetet Parajdon
Szeptember 9-ig érvényes.
Amerika aláírta a halálos ítéletét? Pusztító lesz a következő világjárvány
Trump oltástagadó embere bakot lő a tudósok szerint.
Európának üzent Zelenszkij
Jelentős szerepet kaphatnak.
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.