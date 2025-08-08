Orbán Viktor: még a nyáron dönt a kormány, két akcióterv jön

Magyarországon iparvédelmi akcióterv készül a vámháború miatt. "Nekünk is komoly kérdés volt, meg merjük-e indítani az otthonteremtési programot. A Covid óta eltelt 4-5 évben, ami küszködéses 4-5 év volt, a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság dominált, de ezt nem lehet tovább folytatni" -mondja Orbán, aki hozzáteszi, hogy a kockázatot vállalók oldalára állt, hogy a gazdasági programokat elindítsák.

Márciusban indultak volna, de a fékeket be kellett ezekbe építeni. A kockázatokat azonban tovább növelte, hogy az Egyesült Államok vámtárgyalásokat indított a világon. Szerinte mi korábban 2-3 százalékot fizettünk Amerikában, amikor oda terméket vittünk, ez felment 15%-ra. A nagy cégeknél, amelyeknek mi dolgozunk, súlyos negatív hatásai lehetnek ennek, igaz ez a magyarországi munkahelyek tekintetében is.

A kormány meg akarja védeni a munkahelyeket. Két akcióterv lesz, a nyári kormányülések valamelyikén döntéseket fog hozni a kormány.