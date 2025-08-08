  • Megjelenítés
Orbán Viktor: még a nyáron dönt a kormány, két akcióterv jön
Orbán Viktor: még a nyáron dönt a kormány, két akcióterv jön

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút, a kormányfő az Otthon Start Program részleteiről, a program várható ingatlanpiaci és építőipari hatásairól, a családtámogatási politikáról és a vámháború következményiről is beszélt. Elárulta, hogy a kormány utóbbi miatt készül két akciótervvel is, ezekről még a nyári kormányüléseken döntést akarnak hozni.
Vámháború és akciótervek

Magyarországon iparvédelmi akcióterv készül a vámháború miatt. "Nekünk is komoly kérdés volt, meg merjük-e indítani az otthonteremtési programot. A Covid óta eltelt 4-5 évben, ami küszködéses 4-5 év volt, a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság dominált, de ezt nem lehet tovább folytatni" -mondja Orbán, aki hozzáteszi, hogy a kockázatot vállalók oldalára állt, hogy a gazdasági programokat elindítsák.

Márciusban indultak volna, de a fékeket be kellett ezekbe építeni. A kockázatokat azonban tovább növelte, hogy az Egyesült Államok vámtárgyalásokat indított a világon. Szerinte mi korábban 2-3 százalékot fizettünk Amerikában, amikor oda terméket vittünk, ez felment 15%-ra. A nagy cégeknél, amelyeknek mi dolgozunk, súlyos negatív hatásai lehetnek ennek, igaz ez a magyarországi munkahelyek tekintetében is.

A kormány meg akarja védeni a munkahelyeket. Két akcióterv lesz, a nyári kormányülések valamelyikén döntéseket fog hozni a kormány.

Lesznek-e megvásárolható lakások?

Új lakásra és lakásvásárlásra is használható az Otthon Start Hitel. A számok között tallózva megkockáztatható, hogy van 100 ezer olyan lakás, ami eladásra vár. Mindig egy vita, hogy keresletet kell támogatni vagy az építőipart. A kormány behúzott olyan értékhatárokat, amellyel ne lehet "luxuslakásokat" venni.

Az építőiparban, a lakáspiacon ez "egy gyors megindulás lesz, de aztán kiegyensúlyozott fejlődésbe megy át" Orbán szerint.

Otthon Start Program

Nagy vita Magyarországon, hogy hova helyezze a hangsúlyt a kormány: a bérlakásra vagy a saját otthonra. Aki dogmatikus, azt mondja, hogy "vagy-vagy". Legyenek bérlakások piaci alapon, legyenek albérletek, kibérelhető lakások. De az én filozófiámban az függőség, ha a saját lakásodban laksz. Ha van magyar álom, akkor annak lényege a saját otthon: a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget.

A kormány a saját tulajdonhoz jutást tartja fontosnak, ezért hirdették meg a fix 3%-os hitelt. A törlesztőrészlet sok esetben alacsonyabb lehet, mintha albérletet fizetne. Tehát törlesztőrészletet fizet, nem lakbért. Ezzel léphetnek be a tulajdonosok közösségébe

- mondja Orbán. Szerinte óriási az érdeklődés a hitelkonstrukció után. Ez a családtámogatásokkal is kombinálható, nagyon komoly államilag támogatott összegekhez lehet hozzájutni.

Azt érdemes látni, hogy ez egy 25 éves forint kölcsön, a kamat a futamidő alatt változatlan, tehát nincs árfolyamkockázat, kamatkockázat. A legfontosabb részleteket a programról az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Kezdődik az interjú

A kormányfőt először a családtámogatások változásáról (csed, gyed adómentesség, családi adókedvezmény emelkedése) kérdezték. Szerinte most mindenki "oszt-szoroz".

"Miért nincs több gyerek?" - tette fel a kérdést. Szeirnte korábban az emberek többb, most kevesebb gyereket akarnak. Két lehetséges magyarázat van erre szerinte: vagy megváltoztak az emberek, és más az életfilozófuiájuk, kényelemesebb életet választanak. A másik lehetőség, hogy a fiatalok akadályokat látnak, és később vágnak bele a házasságba, a gyermekvállalásba.

Mi arra az ösvényre léptünk, hogy az akadályokat mozdítsuk ela fiatalok elől, ahol a vágyott gyerekek megszületnek.

Orbán azt szeretné, ha a jövőben

ha gyereked van, akkor anyaliag is jobban jársz. Még nem tartunk itt, de lépésről lépésre közelítünk ide.

Sorolta: a csed és a gyed adómentes lesz. A csed esetében ez havonta 78 ezer forint, a gyed esetében 43 ezer forint többletjövedelmet jelent az átlagos jövedelem esetében. Ha valaki csed-en van, akkor több pénzt kaphat, mintha dolgozna.

A gyermekek után járó családi adókedvezmény 10-ről 15-re, a kétgyereseknél 40-ről 60 ezerre, a háromgyerekeseknél 99 ről 148 ezerre nőtt.

