  • Megjelenítés
Rekkenő hőség várható, 39 fok is lehet Magyarországon
Gazdaság

Rekkenő hőség várható, 39 fok is lehet Magyarországon

Portfolio
Az ország több pontján is új szintre lép a forróság, 35 fokot meghaladó hőmérsékletre kell számítani – derül ki az Időkép tájékoztatásából.

Javában tombol a kánikula, péntek délután 27 és 34 fok között alakulnak a hőmérsékletek az Időkép szerint. Az előttünk álló száraz, napos hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség: szombaton már több helyen átlépjük a 35 fokot, különösen délen, délkeleten, ahol 36-37 fokos csúcsértékekre számíthatunk.

Vasárnap pedig még forróbb lesz az idő: a Dél-Alföldön a 40 fokot is megközelíthetjük, 38-39 fokig melegedhet a levegő.

vasarnap
Kép forrása: idokep.hu

Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek. Vasárnap hajnalban a városokban, vízpartokon, illetve a Dél-Alföldön már 20 fok körüli minimumokra van kilátás.

Hétfőn északi irányból egy hidegfront súrolja a Kárpát-medencét, az ennek hatására feltámadó északi, északkeleti széllel átmenetileg hűvösebb levegő áramlik be, ami 35 fok alá szorítja a maximumokat. Keddtől azonban fokozatosan ismét visszatérnek a 35 fok körüli hőmérsékletek – figyelmeztet az Időkép.

Kapcsolódó cikkünk

Vészjelzés a biztosítóktól: hamarosan egész régiókat hagyhatnak sorsukra a klímaválság miatt

40 fokos hőség várható Olaszországban, mutatjuk az érintett városokat

Időjárás: kiadták az előrejelzést, ez vár a Balaton-átúszás résztvevőire

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-601800885-aszály--aszály--felhőkarcoló-felmelegedés-klímaváltozás-környezet-nagyváros-szárazság
Gazdaság
Vészjelzés a biztosítóktól: hamarosan egész régiókat hagyhatnak sorsukra a klímaválság miatt
Pénzcentrum
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility