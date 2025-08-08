Rekkenő hőség várható, 39 fok is lehet Magyarországon

Az ország több pontján is új szintre lép a forróság, 35 fokot meghaladó hőmérsékletre kell számítani – derül ki az Időkép tájékoztatásából.

Javában tombol a kánikula, péntek délután 27 és 34 fok között alakulnak a hőmérsékletek az Időkép szerint. Az előttünk álló száraz, napos hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség: szombaton már több helyen átlépjük a 35 fokot, különösen délen, délkeleten, ahol 36-37 fokos csúcsértékekre számíthatunk.

Vasárnap pedig még forróbb lesz az idő: a Dél-Alföldön a 40 fokot is megközelíthetjük, 38-39 fokig melegedhet a levegő.

Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek. Vasárnap hajnalban a városokban, vízpartokon, illetve a Dél-Alföldön már 20 fok körüli minimumokra van kilátás.

Hétfőn északi irányból egy hidegfront súrolja a Kárpát-medencét, az ennek hatására feltámadó északi, északkeleti széllel átmenetileg hűvösebb levegő áramlik be, ami 35 fok alá szorítja a maximumokat. Keddtől azonban fokozatosan ismét visszatérnek a 35 fok körüli hőmérsékletek – figyelmeztet az Időkép.

