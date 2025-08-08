Reméljük ezt Trump nem látta: csúcson Tajvan külkereskedelmi többlete az USA-val szemben

Tajvan már hét hónap alatt túlszárnyalta teljes tavalyi kereskedelmi többletét az Egyesült Államokkal szemben, köszönhetően az AI-vezérelt technológiai keresletnek. Miközben Trump újabb vámokat jelentett be, Tajvan chipgyártói sietnek megelőzni a szigorításokat — de a valódi tét most a nemzetbiztonsági vizsgálatokban rejlik.

Tajvan kereskedelmi többlete az Egyesült Államokkal már hét hónap alatt meghaladta az eddigi éves rekordot,

mivel a globális mesterséges intelligencia-boom fokozza a keresletet a sziget technológiai termékei iránt.

A tajvani pénzügyminisztérium pénteki közlése szerint az Egyesült Államokba irányuló tajvani export júliusban éves alapon közel 63%-kal, 18,6 milliárd dollárra nőtt. Ez 2024 január–július között összesen csaknem 70 milliárd dolláros többletet eredményezett az USA-val szemben, túlszárnyalva a tavalyi teljes éves rekordot.

A legfrissebb adatok nem utalnak lassulásra: az összesített export 42%-kal emelkedett júliusban az előző évhez képest — ez a legnagyobb növekedés 15 éve, és jóval felülmúlta a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok előrejelzéseit.

Tajvan, a világ legfejlettebb chipek legnagyobb gyártója, igyekszik még Trump új vámintézkedései előtt kiszállítani a technológiai termékeket.

A minisztérium szerint az exportot az AI-alkalmazások gyors fejlődése és az USA-vámok hatálybalépésének közelgő határideje is hajtotta.

Tajvan hatalmas hasznot húz az AI iránti világszintű keresletből, miközben rekordkereskedelmi többletet halmozott fel az Egyesült Államokkal — ez pedig kiváltotta Donald Trump haragját.

A múlt héten az USA 20%-os vámot jelentett be a tajvani termékekre

— amit Tajpej kormánya átmenetinek nevezett, ám ez magasabb kulcs, mint amit Japán vagy Dél-Korea termékeire vetettek ki. A lépés aggodalmat váltott ki, mivel veszélyeztetheti a tajvani cégek versenyképességét.

Tajvan számára ugyanakkor még nagyobb kockázatot jelentenek az úgynevezett 232-es szekció szerinti nemzetbiztonsági vizsgálatok, amelyek félvezetőkkel kapcsolatos termékekre vonatkoznak. Ezek olyan árukat érintenek, amelyek Tajvan USA-ba irányuló exportjának mintegy 80%-át teszik ki, és jelenleg mentesülnek a vámok alól.

Trump szerdán bejelentette, hogy a chipekre kivetett vám mértéke 100% lesz — kivéve, ha azokat „az Egyesült Államok területén gyártják.”

A befektetők pozitívan értelmezték ezt az üzenetet a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) számára, amely a sziget legnagyobb cége, és az Apple és az Nvidia fejlett chipekhez választott beszállítója. A TSMC aktívan fektet be amerikai gyártóüzemekbe, ami potenciálisan megvédheti a drasztikus vámhatásoktól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images