Továbbra sincs fordulat a német gazdaságban – súlyos megrendeléshiány bénítja a vállalatokat

A német gazdaság kilábalását továbbra is jelentősen hátráltatja a megrendelések elmaradása – derül ki a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet legfrissebb, negyedéves rendszerességgel végzett felméréséből, amelynek eredményeit pénteken tették közzé.

A kutatás szerint a vállalatok 36,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem rendelkezik elegendő megrendeléssel.

Ez az arány gyakorlatilag változatlan az áprilisi 37,3 százalékhoz képest, és továbbra is jóval meghaladja a hosszú távú átlagot.

„A kisebb javulások ellenére még mindig nem jutottunk túl a válságon” – mondta Klaus Wohlrabe, az ifo intézet felméréseiért felelős vezetője. Hangsúlyozta: a tartós megrendeléshiány továbbra is az egyik legnagyobb akadálya a gazdasági fellendülésnek.

Az iparban ismét nőtt azoknak a cégeknek az aránya, amelyek kereslethiányra panaszkodnak: áprilishoz képest 36,8 százalékról 38,3 százalékra emelkedett ez az érték. Különösen súlyosan érintett az autóipar, ahol az érintett vállalatok aránya 35,4 százalékról 42,6 százalékra ugrott. A gépgyártásban a cégek 46,1 százaléka, az elektromos berendezések gyártásában pedig 40,6 százalék számolt be elégtelen megrendelésállományról. A fémiparban már közel minden második vállalkozás érintett.

A szolgáltató szektorban valamelyest javult a helyzet: a megrendeléshiánnyal küzdő cégek aránya 32,3 százalékról 29,9 százalékra csökkent. Ugyanakkor bizonyos ágazatok továbbra is erősen érintettek – ilyen például a munkaerő-kölcsönzés, ahol bár javulás tapasztalható, még mindig 56,3 százalékos az arány a korábbi 73,4 százalékhoz képest. Jelentős megrendeléshiány sújtja a szálláshely-szolgáltatókat (54,2 százalék), valamint a reklám- és piackutató cégeket is (51,4 százalék).

A kereskedelem egésze továbbra is nehézségekkel küzd. A nagykereskedelemben a vállalkozások 66,2 százaléka számolt be kereslethiányról, ami érezhető romlás az előző negyedévi 61,7 százalékhoz képest. A kiskereskedelemben sem javult a helyzet: itt az arány 50,6 százalékról 51,0 százalékra nőtt, vagyis továbbra is minden második bolt tapasztal elégtelen keresletet.

