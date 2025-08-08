Trump Fed-jelöltje teljesen felkavarhatja az állóvizet

Stephen Miran ideiglenes kinevezésével Donald Trump nemcsak újabb szövetségest ültet a Fed kormányzótanácsába, hanem időt nyer arra is, hogy eldöntse, ki legyen a következő elnök a központi bank élén. A döntés üzenet is: a Trump-féle monetáris politika célja nem a függetlenség, hanem a kamatvágás.

Donald Trump elnök lépése, amellyel ideiglenes jelölést ad a Federal Reserve egyik kormányzói helyére, lehetőséget kínál számára, hogy egy hozzá közel álló személyt ültessen a központi bankba — miközben időt nyer egy még nagyobb horderejű döntésre: ki legyen a Fed következő elnöke.

Trump csütörtökön jelentette be, hogy jelöli Stephen Mirant, a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadók Testületének elnökét a Fed Kormányzótanácsába, egy olyan helyre, amely 2026 januárjáig betöltetlen lesz.

„Közben továbbra is keressük az állandó utódot” – tette hozzá Trump. Ez az „állandó utód” már teljes, 14 éves mandátumot kapna, és akár Jerome Powell utódja is lehetne a Fed élén, amikor utóbbi elnöki megbízatása 2026 májusában lejár. Powell egyelőre nem jelezte, hogy távozna, jogilag 2028-ig maradhat kormányzóként.

Mivel a Fed-elnök csak a kormányzótanács tagjai közül kerülhet ki, Trumpnak most ez az egyetlen alkalma arra, hogy kívülről hozzon valakit a rendszerbe. De az ajtó nyitva marad a jelenlegi tagok előtt is – köztük Christopher Waller előtt, akit sokan esélyesnek tartanak.

A lépéssel Trump egy ideiglenes megoldást választott, amivel januárig kitolja a valódi döntést – értékelte a helyzetet az Evercore ISI két elemzője.

A választás mögött politikai és gazdasági motiváció is áll: Miran egyértelműen a kamatvágások híve.

Trump évek óta élesen bírálja a Fedet és Powellt, amiért szerintük túl lassan reagáltak a kamatcsökkentési igényekre, így növelték az államadósság terheit és visszafogták a gazdasági növekedést.

A Miran-féle jelölés kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy megmarad-e a Fed több évtizedes függetlensége

– vagy az új vezetés már a Fehér Ház igényeit követi majd.

Miran kinevezése különösen érzékeny lehet annak fényében, hogy Trump új vámokat vetett ki, amit a Fed inflációs kockázatként értelmezett, ezért hagyta változatlanul az alapkamatot.

A döntés nem volt egyhangú: Waller és Michelle Bowman például kamatcsökkentésre szavaztak, azzal érvelve, hogy a munkaerőpiacon gyengülés jelei mutatkoznak.

Ha a Szenátus megerősíti Mirant, akkor a szeptemberi ülésen valószínűleg még nem vesz részt, de az év hátralévő részében újabb kamatvágást támogató hang lehet a testületben.

A radikálisabb változások is körvonalazódnak:



Miran 2024 márciusában egy olyan tanulmányt publikált, amely több ponton is megnyirbálná a Fed függetlenségét.

A javaslatok között szerepel a kormányzók megbízatásának rövidítése, valamint a Fed költségvetésének kongresszusi ellenőrzés alá vonása.



Ezek egyértelműen politikai kontrollt erősítő lépések lennének, amelyek szerzőtársa szerint „csökkentenék az elszámoltathatatlan hatalmat”, ám a Bloomberg elemzője szerint ezzel „megsemmisítenék a piac bizalmát” – és nem véletlenül.

Miran emellett azt is javasolja, hogy

a Fed volt vezetői ne tölthessenek be magas beosztást a végrehajtó hatalomban, ezzel lezárva a „forgóajtót” a politika és a jegybank között.

Elemzők szerint Trump szándéka világos: a Fed-elnöki posztra olyan személyt keres, aki hajlandó gazdaságélénkítő, inflációt is toleráló politikát folytatni. Még ha Miran közvetlen hatása korlátozott is lesz, a jegybanki döntéshozatal egyre kevésbé lesz konszenzusos – és ezt a piacoknak is meg kell majd szokniuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images