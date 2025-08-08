  • Megjelenítés
Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól
Gazdaság

Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól

Portfolio
Befejeződtek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér infrastrukturális fejlesztései, melyek részeként új forgalmi szabályok és parkolási rend lép életbe a terminálok környékén - írja a HVG.

A Budapest Airport tájékoztatása szerint pénteken lezárultak a repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítási munkálatai. A projekt során kicserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, újjáépítették a gyengeáramú nyomvonalakat, valamint átépítették a sorompószigeteket is.

Augusztus 15-től módosul az utasok ki- és beszállításához kapcsolódó személygépjárműves parkolási rendszer.

A külön engedéllyel nem rendelkező járművek számára a légitársaság egy dedikált zónát alakított ki a termináltól mindössze egy-két perces sétára található Terminál Parkolóban, amelyet az utasok naponta egyszer, 5 perc időtartamra díjmentesen használhatnak.

A felújítások befejezésével egyidejűleg új közlekedési szabályok lépnek életbe. Az indulási szintre ideiglenesen csak az 5 tonna össztömeget nem meghaladó járművek hajthatnak fel, és a járművek kizárólag a járdaszigettel párhuzamosan szállíthatják ki utasaikat.

A 100E reptéri buszjáratok továbbra is az érkezési szint külső ívére érkeznek, és a belváros felé az érkezési szint belső ívéről indulnak. A turistabuszok a már megszokott módon a Busz Terminálban bonyolíthatják az utasok ki- és beszállítását.

Augusztus 15-től az érkezési szint forgalmi rendje is változik a terület hatékonyabb kihasználása érdekében. Az érkezési szint közúti előterét kizárólag a BKK által üzemeltetett buszjáratok, az engedéllyel rendelkező taxitársaságok és járművek, az NT-engedéllyel rendelkező szolgáltatók, valamint a hatósági járművek használhatják.

A mozgáskorlátozott-kártyával rendelkező utasok továbbra is igénybe vehetik az érkezési és indulási szinten kialakított speciális parkolóhelyeket, ahol számukra az első 20 percben díjmentes a parkolás, míg a Terminál Parkolóban 60 percig parkolhatnak ingyenesen.

Kapcsolódó cikkünk

Le kellett zárni az egyik futópályát a budapesti reptéren

Kevés az üzemanyag Ferihegyen

Figyelmeztetést adtak ki: egy órával is megnőhet a menetidő a ferihegyi repülőtér és Budapest között

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-601800885-aszály--aszály--felhőkarcoló-felmelegedés-klímaváltozás-környezet-nagyváros-szárazság
Gazdaság
Vészjelzés a biztosítóktól: hamarosan egész régiókat hagyhatnak sorsukra a klímaválság miatt
Pénzcentrum
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility