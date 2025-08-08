Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól

A Budapest Airport tájékoztatása szerint pénteken lezárultak a repülőtérre vezető forgalmi híd és az indulási szint felújítási munkálatai. A projekt során kicserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, újjáépítették a gyengeáramú nyomvonalakat, valamint átépítették a sorompószigeteket is.

Augusztus 15-től módosul az utasok ki- és beszállításához kapcsolódó személygépjárműves parkolási rendszer.

A külön engedéllyel nem rendelkező járművek számára a légitársaság egy dedikált zónát alakított ki a termináltól mindössze egy-két perces sétára található Terminál Parkolóban, amelyet az utasok naponta egyszer, 5 perc időtartamra díjmentesen használhatnak.

A felújítások befejezésével egyidejűleg új közlekedési szabályok lépnek életbe. Az indulási szintre ideiglenesen csak az 5 tonna össztömeget nem meghaladó járművek hajthatnak fel, és a járművek kizárólag a járdaszigettel párhuzamosan szállíthatják ki utasaikat.

A 100E reptéri buszjáratok továbbra is az érkezési szint külső ívére érkeznek, és a belváros felé az érkezési szint belső ívéről indulnak. A turistabuszok a már megszokott módon a Busz Terminálban bonyolíthatják az utasok ki- és beszállítását.

Augusztus 15-től az érkezési szint forgalmi rendje is változik a terület hatékonyabb kihasználása érdekében. Az érkezési szint közúti előterét kizárólag a BKK által üzemeltetett buszjáratok, az engedéllyel rendelkező taxitársaságok és járművek, az NT-engedéllyel rendelkező szolgáltatók, valamint a hatósági járművek használhatják.

A mozgáskorlátozott-kártyával rendelkező utasok továbbra is igénybe vehetik az érkezési és indulási szinten kialakított speciális parkolóhelyeket, ahol számukra az első 20 percben díjmentes a parkolás, míg a Terminál Parkolóban 60 percig parkolhatnak ingyenesen.

