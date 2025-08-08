  • Megjelenítés
Vészjelzés a biztosítóktól: hamarosan egész régiókat hagyhatnak sorsukra a klímaválság miatt
Portfolio
A világ legnagyobb biztosítói attól tartanak, hogy a klímaválság hamarosan olyan szintet érhet el, hogy egész régiók biztosíthatatlanná válhatnak, ami alapjaiban veszélyezteti a pénzügyi szolgáltatások működését - írja a CNBC.

Günther Thallinger, az Allianz igazgatósági tagja korábban arra figyelmeztetett, hogy a világ gyorsan közelít ahhoz a hőmérsékleti szinthez, ahol a biztosítók már nem tudnak fedezetet nyújtani olyan pénzügyi szolgáltatásokra, mint a jelzáloghitelek vagy befektetések. LinkedIn-bejegyzésében a gyors dekarbonizáció mellett érvelt, kiemelve, hogy teljes eszközosztályok értéktelenednek el valós időben a szélsőséges időjárási események következtében.

Thallinger, aki az Allianznál a befektetéskezelésért és fenntarthatóságért felel, a CNBC-nek elmondta, hogy a természeti katasztrófákból eredő gazdasági veszteségek körülbelül kétharmada jelenleg nincs biztosítva, ami jelentős társadalmi problémát jelez. Ez az úgynevezett védelmi rés azt jelenti, hogy a katasztrófák pénzügyi terhe gyakran az egyénekre, vállalkozásokra és kormányokra hárul, nem pedig a biztosítótársaságokra.

Ha ez a volumen tovább növekszik, egyszerűen olyan társadalmi helyzetbe kerülünk, ami már nem elviselhető, mert túl sok lesz a fedezetlen kockázat

– nyilatkozta Thallinger a CNBC-nek.

A figyelmeztetés olyan időszakban érkezik, amikor az ENSZ szerint a világ akár 2,6-3,1 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés felé halad ebben az évszázadban, ami katasztrofális következményekkel járna a bolygó számára. A tudósok többször figyelmeztettek, hogy a globális átlaghőmérséklet-emelkedést 1,5 Celsius-fok alatt kell tartani a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülése érdekében.

Az Allianz becslése szerint a természeti katasztrófákból eredő gazdasági veszteségek költsége általában körülbelül tízszer magasabb, mint az alkalmazkodás költsége, ami egyértelmű gazdasági ösztönzőt jelent a döntéshozók számára a megelőző intézkedésekbe való befektetésre.

"Ha azonban folytatjuk a jelenlegi politikákat, egyértelműen olyan pályán vagyunk, ahol 2,7 vagy 3 fokos emelkedéssel az alkalmazkodás egyszerűen már nem lehetséges. Nem tudjuk megvédeni Amszterdamot egy három méteres tengerszint-emelkedéstől. Ez egyszerűen nem kivitelezhető" – mondta Thallinger.

Nem csak az Allianz tart a legrosszabbtól. A Zurich Insurance Group, Európa ötödik legnagyobb biztosítója áprilisban egy klímarezilienciát értékelő kutatási jelentés kapcsán közölte, hogy a kilátások riasztóak. A svájci biztosító az év eleji Los Angeles-i erdőtüzeket mint éles figyelmeztetést említette arra nézve, hogy még a világ leggazdagabb gazdaságai sincsenek felkészülve a növekvő éghajlati kockázatok hatásaira.

A Zurich megállapította, hogy a globálisan biztosított veszteségek az elmúlt három évtizedben sokkal gyorsabb ütemben növekedtek, mint a világgazdaság.

Inflációval korrigálva a biztosított veszteségek átlagosan 5,9%-kal nőttek évente 1994 és 2023 között, míg a globális GDP ugyanebben az időszakban évente 2,7%-kal emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

