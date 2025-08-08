Vészjelzés a biztosítóktól: hamarosan egész régiókat hagyhatnak sorsukra a klímaválság miatt

Günther Thallinger, az Allianz igazgatósági tagja korábban arra figyelmeztetett, hogy a világ gyorsan közelít ahhoz a hőmérsékleti szinthez, ahol a biztosítók már nem tudnak fedezetet nyújtani olyan pénzügyi szolgáltatásokra, mint a jelzáloghitelek vagy befektetések. LinkedIn-bejegyzésében a gyors dekarbonizáció mellett érvelt, kiemelve, hogy teljes eszközosztályok értéktelenednek el valós időben a szélsőséges időjárási események következtében.
Thallinger, aki az Allianznál a befektetéskezelésért és fenntarthatóságért felel, a CNBC-nek elmondta, hogy a természeti katasztrófákból eredő gazdasági veszteségek körülbelül kétharmada jelenleg nincs biztosítva, ami jelentős társadalmi problémát jelez. Ez az úgynevezett védelmi rés azt jelenti, hogy a katasztrófák pénzügyi terhe gyakran az egyénekre, vállalkozásokra és kormányokra hárul, nem pedig a biztosítótársaságokra.
Ha ez a volumen tovább növekszik, egyszerűen olyan társadalmi helyzetbe kerülünk, ami már nem elviselhető, mert túl sok lesz a fedezetlen kockázat
– nyilatkozta Thallinger a CNBC-nek.
A figyelmeztetés olyan időszakban érkezik, amikor az ENSZ szerint a világ akár 2,6-3,1 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés felé halad ebben az évszázadban, ami katasztrofális következményekkel járna a bolygó számára. A tudósok többször figyelmeztettek, hogy a globális átlaghőmérséklet-emelkedést 1,5 Celsius-fok alatt kell tartani a klímaválság legrosszabb hatásainak elkerülése érdekében.
Az Allianz becslése szerint a természeti katasztrófákból eredő gazdasági veszteségek költsége általában körülbelül tízszer magasabb, mint az alkalmazkodás költsége, ami egyértelmű gazdasági ösztönzőt jelent a döntéshozók számára a megelőző intézkedésekbe való befektetésre.
"Ha azonban folytatjuk a jelenlegi politikákat, egyértelműen olyan pályán vagyunk, ahol 2,7 vagy 3 fokos emelkedéssel az alkalmazkodás egyszerűen már nem lehetséges. Nem tudjuk megvédeni Amszterdamot egy három méteres tengerszint-emelkedéstől. Ez egyszerűen nem kivitelezhető" – mondta Thallinger.
Nem csak az Allianz tart a legrosszabbtól. A Zurich Insurance Group, Európa ötödik legnagyobb biztosítója áprilisban egy klímarezilienciát értékelő kutatási jelentés kapcsán közölte, hogy a kilátások riasztóak. A svájci biztosító az év eleji Los Angeles-i erdőtüzeket mint éles figyelmeztetést említette arra nézve, hogy még a világ leggazdagabb gazdaságai sincsenek felkészülve a növekvő éghajlati kockázatok hatásaira.
A Zurich megállapította, hogy a globálisan biztosított veszteségek az elmúlt három évtizedben sokkal gyorsabb ütemben növekedtek, mint a világgazdaság.
Inflációval korrigálva a biztosított veszteségek átlagosan 5,9%-kal nőttek évente 1994 és 2023 között, míg a globális GDP ugyanebben az időszakban évente 2,7%-kal emelkedett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Reméljük, ezt Trump nem látta: csúcson Tajvan külkereskedelmi többlete az USA-val szemben
Ezért máshol magas vámok járnak.
Románia hozzányúl a magánnyugdíjrendszerhez, ennek sokan nem fognak örülni
8 millió embernek van ilyen megtakarítása.
Hiába hozzák be rohamléptekben a hátrányt az oroszok, az ukránok filléres fegyvere még mindig kegyetlen ellenfél
Konkrét számokat közölt a vezérkar.
Két hónap után újra deficittel zárt az államkassza
Az elmúlt évek pályáján a költségvetés.
Nagyot dobtak a magyar GDP-n az uniós pénzek, pedig nem a jövőbe fektettük őket
Az Európai Bizottság keserédes jelentést adott ki a kohéziós politika hatásáról.
Albérletárak le, új lakásépítések fel? Öveket becsatolni, az Otthon Start sok mindent megbolygat!
Érdemes hosszabb távon gondolkodni.
Döbbenetes tempóban száguldanak a TBSZ-ek, ide zúdult a pénz az állampapírokból
Történelmi csúcson a magyarok befektetései!
1,1 millió forint egy budapesti panellakás négyzetméteréért? Ma már ez a realitás
36%-kal drágultak a panelek éves összevetésben.
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.